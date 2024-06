Zaccharie Risacher: Salaire, durée, ce qu’il a signé avec les Hawks d’Atlanta

Le basket français est en fusion. Un an après Victor Wembanyama, le premier français dans l’histoire drafté numéro un de la NBA, 2024 fait coup double avec deux joueurs tricolores aux deux premières places : Alexandre Sarr, deuxième, qui rejoint les Wizards de Washington et le numéro un Zaccharie Risacher, les Hawks d’Atlanta.

En tant que premier choix de la draft NBA 2024, l’ailier de 19 ans débarque en grande pompe dans le basket nord-américain avec un statut à défendre et un contrat conséquent à 57,2 millions de dollars (53,5 M€) sur 4 ans, dont 25,8 millions (24,1 M€) garantis sur les deux premières saisons. Pour sa première année, le Français empochera 12,6 millions de dollars (11,8 M€), soit plus que n’importe quelle star européenne.

The complete draft board for the 1st round of the 2024 #NBADraft presented by State Farm!

2nd Round: Thursday, 4pm/et, ESPN pic.twitter.com/L94k3V6Zg4

— NBA (@NBA) June 27, 2024