Yamal, Koundé, Pedri… Toutes les clauses libératoires des joueurs du Barça

Un demi-milliard d’euros, c’est la clause de Dani Olmo.

En imageant grossièrement la chose, c’est l’argus des joueurs du FC Barcelone, sur le marché des transferts, puisqu’en Liga les clauses libératoires sont obligatoires. Comprendre que ces clauses correspondent au montant que des clubs intéressés par le recrutement d’un joueur devront payer pour pouvoir casser de manière obligatoire le contrat du profil pisté.

Sous l’impulsion de Deco, le directeur sportif, le club catalan a mis en place une stratégie claire : sécuriser l’avenir de ses talents actuels avec des clauses libératoires astronomiques, dissuadant ainsi toute tentative de recrutement par les clubs rivaux. La pratique s’inspire du rival le Real Madrid, elle a notamment été motivée au Barça, à la suite du départ de Neymar au Paris SG en 2018.

Six joueurs du Barça au milliard d’euros

Les clauses libératoires les plus élevées atteignent ainsi 1 milliard d’euros, une somme quasi dissuasive, même pour les clubs les plus fortunés. C’est le cas pour des joueurs phares comme Pedri, Jules Koundé, Ferran Torres, Ansu Fati, Raphinha ou encore la nouvelle étoile montante, Lamine Yamal. Ces montants reflètent la volonté du Barça de bâtir son futur autour de ces joueurs et d’assurer leur continuité dans un contexte de concurrence féroce.

Si certains joueurs jouissent de clauses vertigineuses, d’autres présentent des montants plus « modestes », mais là encore déconnecté du marché et des estimations du moment. Par exemple, Marc-André ter Stegen, pilier incontesté dans les cages catalanes, est protégé par une clause de 500 millions d’euros, au même titre qu’Andreas Christensen, Fermín López ou encore Robert Lewandowski, star offensive de l’équipe. Dans la catégorie inférieure, on retrouve des joueurs comme Iñaki Peña ou Eric Garcia, avec des clauses fixées à 400 millions d’euros.

La clause de Ronald Araujo est désormais évolutive

La situation de Ronald Araujo mérite, elle, une attention particulière. Sa clause libératoire, initialement fixée à 1 milliard d’euros, a été revue à la baisse après sa dernière prolongation de contrat. Pendant le mercato estival à venir, elle sera réduite à 65 millions d’euros, avant d’atteindre 80 millions en janvier 2026. Ce mécanisme semble calculé pour donner une certaine flexibilité au joueur tout en permettant au Barça de rester maître de la situation.

Pour les jeunes talents émergents et les récentes recrues, les clauses libératoires varient encore davantage. Pau Víctor et Gerard Martín, par exemple, bénéficient d’une protection contractuelle fixée à 100 millions d’euros, un montant significatif pour des joueurs qui n’ont pas encore pleinement confirmé leur potentiel. À l’opposé, certains jeunes comme Jean-Charles Bernal affichent des clauses bien plus accessibles, autour de 20 millions d’euros.

Cette politique de clauses libératoires exorbitantes témoigne de la volonté du FC Barcelone de miser sur la stabilité et de protéger son effectif contre des départs précipités. Le message est clair : Barcelone veut construire un projet autour de sa génération dorée, en rendant tout départ extrêmement complexe financièrement.

Les clauses libératoires des joueurs du FC Barcelone

Jules Koundé = 1 000 M€

Pedri = 1 000 M€

Ferran Torres = 1 000 M€

Ansu Fati = 1 000 M€

Raphinha Dias = 1 000 M€

Lamine Yamal = 1 000 M€

Marc-André ter Stegen = 500 M€

Andreas Christensen = 500 M€

Fermín López = 500 M€

Dani Olmo = 500 M€

Robert Lewandowski = 500 M€

Sergi Cubarsí = 500 M€

Iñaki Peña = 400 M€

Èric Garcia = 400 M€

Ronald de Jong = 400 M€

Pau Víctor = 100 M€

Gerard Martin = 100 M€

David Casadó = 100 M€

Jean-Charles Bernal = 20 M€

Wojciech Szczesny = NC

Sergi Domínguez = NC

Héctor Fort = NC