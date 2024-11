WTF. La nouvelle pub d’Erling Haaland pour Beats au coeur des bois norvégiens

Avec des loups, en escalade sur une falaise, sous un matelas de neige ou pieds nus sur des charbons ardents, la nouvelle campagne de Beats insiste sur le côté hors norme de Erling Haaland.

Dans une nouvelle campagne publicitaire pour Beats, Erling Haaland se met en scène dans les forêts norvégiennes, confirmant son statut d’icône marketing au-delà des terrains de football.

En 66 secondes, le buteur de Manchester City réalise une série de performances surhumaines : pompes sur un rebord de falaise, coupe de bois à la hache, séquences dans la neige et un cours d’eau glaciale. Le tout sous le slogan provocateur : « Ordinaire, c’est pour tout le monde ».

« La large gamme de produits Beats me permet de rester motivé, c’est pourquoi faire équipe sur ce nouveau film en Norvège était génial », a déclaré l’attaquant de Manchester City en marge de la révélation du film commercial.

Ce partenariat n’est pas une première pour Haaland et Beats. L’année dernière, le Norvégien partageait déjà l’écran avec LeBron James dans une campagne intitulée « The King and the Viking », célébrant son héritage nordique. Haaland, qui multiplie les collaborations (Samsung, Nike, Dolce & Gabbana, Breitling, pour ne citer qu’eux), semble avoir trouvé chez Beats un allié de choix pour mettre en avant sa personnalité et sa singularité.

