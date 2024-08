US Open 2024: Pourquoi Djokovic joue-t-il avec un sac couleur de l’or ?

Novak Djokovic couleur de l’or à l’US Open 2024.

Pour ses débuts à l’US Open 2024, Novak Djokovic s’est fait remarquer pour un détail assez singulier dans ses accessoires personnels : deux sacs de couleur or. Un choix qui n’a rien d’anodin pour le champion serbe, tout juste auréolé d’une médaille olympique à Paris.

Dédicace à sa médaille d’or olympique sur les courts de l’US Open 2024

À 37 ans, Djokovic vient en effet de décrocher l’or à Paris 2024, comblant ainsi le dernier titre majeur manquant à son palmarès exceptionnel. Cette victoire lui a permis de réaliser le « Golden Slam », un exploit rarissime combinant les quatre tournois du Grand Chelem et le titre olympique.

Djokovic est-il le GOAT du tennis ? La question se pose légitimement

Sa bagagerie événementielle, fournit par son équipementier raquettes et sacs, Head, est une manière pour l’actuel numéro 2 mondial du tennis à l’ATP de rappeler sa performance olympique et pointer le curseur sur sa carrière qui le place à la table des plus grands de la discipline. Pour ne pas dire qu’il en est le « GOAT ».