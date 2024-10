OM. Une bague aux joueurs de l’Atalanta pour la victoire en Ligue Europa

Une bague pour célébrer une victoire majeure.

Sans bien évidemment chercher à remuer le couteau dans la plaie, il ne s’en est pas fallu de grand-chose la saison dernière, pour que ce soient les joueurs de l’Olympique de Marseille qui s’adjugent le même trophée. Les Marseillais sont tombés en demi-finale de la Ligue Europa, battu par le futur lauréat, l’Atalanta Bergame en Serie A, qui peut donc célébrer au moins encore toute cette saison, son sacre européen.

L’Atalanta immortalise la victoire en Ligue Europa

C’est ce que font les joueurs de Gian Piero Gasperini. Le joaillier néerlandais Trophy By Gassan, spécialiste de ce genre de réalisation, a produit une bague de champions, à la manière de celles qui se répandent dans les sports d’Amérique du Nord, au profit des vainqueurs de la C3. Elle se compose d’or blanc, de saphirs pour le bleu du logo du club et de diamants. C’est une pièce unique et exclusive qui porte le nom et le numéro sur les maillots de leurs propriétaires.

Les joueurs de l’OM en ont offert une à Aubameyang

Les Marseillais connaissent très bien le travail de Trophy By Gassan. En juillet dernier, à l’initiaitve notamment de Amine Harit, ils ont offert une bague du même genre à leur désormais ex coéquipier, Pierre-Emerick Aubameyang, en cadeau de départ quand celui-ci a décidé de quitter l’Olympique de Marseille pour l’Arabie Saoudite et le Al-Qadsiah Football Club. Le prix de ces bagues n’est pas connu.