OM : Or jaune et blanc, saphirs bleus… Les secrets de la bague offerte à Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang a reçu un sympathique hommage de ses partenaires de l’OM.

C’est un cadeau signé de ses désormais ex-partenaires de l’OM et à l’initiative de l’attaquant Amine Harit. Avant de quitter la Provence et son football Pierre-Emerick Aubameyang a reçu en cadeau une bague, à la façon de celles que reçoivent les athlètes des sports US pour célébrer les titres nationaux.

Aubameyang a reçu une bague en cadeau de ses ex-partenaires à l’OM

Celle d’Aubameyang célèbre son unique saison à l’Olympique de Marseille. Mais quel exercice, puisqu’il a marqué un record personnel que celui du meilleur buteur de l’histoire de la Ligue Europa, en dépassant au seuil des 31 buts, l’attaquant colombien Radamel Falcao. Ce nombre de 31 est l’un des détails visibles sur la bague, sur un côté et l’autre étant inscrit en Anglais dans le texte : « Mr Europe, meilleur buteur de l’histoire de la Ligue Europa ».

Diamants, saphirs bleus et or blanc et jaune

Le logo personnel du joueur est en face avant, cette bague est une réalisation signée du spécialiste néerlandais de la customisation de bijoux, Trophy by Gassan. Il est fait d’or blanc et d’or jaune, il incorpore 210 diamants et des saphirs bleus pour le touche colorée. Le prix de cette pièce unique n’est en revanche pas connu.