Toute les affluences de l’OM au Vélodrome cette saison 2023-24 de Ligue 1

C’est au Vélodrome que se sont disputés les rencontres avec le plus grand nombre de spectateurs.

Dans la continuité du précédent exercice et en dépit de résultats sportifs plus décevants, l’Olympique de Marseille boucle sa saison de matchs à domicile, avec une moyenne de spectateurs au Vélodrome, particulièrement élevée. Retour sur les chiffres des affluences en Ligue 1, saison 2023-24 sur la base des estimations relevées journée après journée L’Equipe.

Dès le début de la saison, l’OM a lancé un signal fort en accueillant Reims devant une foule de 63 787 supporters pour la première journée du championnat. Ce chiffre remarquable a établi une tendance qui s’est maintenue tout au long de la saison, avec des affluences dépassant régulièrement les 60 000 visiteurs en tribunes.

OM – PSG numéro des affluences cette saison de Ligue 1

Des matchs contre des équipes de renom comme Lyon et Lille ont attiré des foules importantes, bien que légèrement inférieures à la moyenne, tandis que les rencontres contre Monaco et Clermont ont vu le stade Vélodrome accueillir plus de 63 000 spectateurs, démontrant ainsi un soutien indéfectible même lors des matchs contre des adversaires moins médiatisés.

Le point culminant de la saison a peut-être été le match tant attendu contre le Paris Saint-Germain, où pas moins de 66 046 fans ont rempli les gradins pour assister à un spectacle mémorable entre deux des plus grands rivaux du football français.

Certains matchs ont connu des affluences légèrement plus modestes, qui parfois s’expliquent par des sanctions de la Ligue nationale de football (LFP). C’est notamment le cas pour l’audience la plus basse, enregistrée pour l’occasion de la visite de l’OGC Nice. Ce jour la zone du groupe Commando Ultra était fermée au public. N’en reste pas moins que l’OM boucle la saison 2023-2024 avec les affluences les plus hautes de tout le football français, il est vrai rendu possible car son Orange Vélodrome est le plus grand écrin du pays, à l’exception du Stade de France qui n’a pas de club résident.

Alors que la saison 2023-24 arrive à son terme, une chose est claire : le stade Vélodrome reste un bastion de passion et d’engagement pour les supporters de l’Olympique de Marseille, où la ferveur et l’excitation sont palpables à chaque match.

Toute les affluences de l’OM au Vélodrome cette saison 2023-24

Marseille – Reims = 63 787 (1re journée)

Marseille – Brest = 63 592 (3e)

Marseille – Toulouse = 63 477 (5e)

Marseille – Le Havre = 63 576 (8e)

Marseille – Lyon = 54 238 (10e)

Marseille – Lille = 63 674 (11e)

Marseille – Rennes = 54 162 (14e)

Marseille – Clermont = 63 753 (16e)

Marseille – Strasbourg = 53 616 (18e)

Marseille – Monaco = 63 029 (19e)

Marseille – Metz = 62 686 (21e)

Marseille – Montpellier = 61 263 (23e)

Marseille – Nantes = 56 958 (25e)

Marseille – Paris = 66 046 (27e)

Marseille – Nice = 53 000 (29e)

Marseille – Lens = 59 490 (31e)

Marseille – Lorient = 62 082 (33e)