Toute les affluences du PSG au Parc des Princes cette saison 2023-24 de Ligue 1

C’en est fini des matchs au Parc des Princes pour la saison 2023-2024 du PSG.

Alors que la saison touche à sa fin en ligue 1, il ne reste qu’une levée le week-end prochain, le Parc des Princes a clos ses portes ce dimanche soir avec la visite du Toulouse FC. L’occasion de revenir sur les affluences qui ont jalonné la saison 2023-2024 du Paris Saint-Germain en championnat de France. Les données sont celles relevées sur L’Equipe, journée après journée, elles sont pour toutes des estimations.

Une saisons à guichets fermés pour le PSG au Parc des Princes

La saison a commencé sur un pâle match nul (0-0) contre Lorient, où pas moins de 45 579 fans se sont rassemblés pour encourager leur équipe favorite dès la première journée du championnat. Cette tendance à guichets fermés s’est maintenue tout au long de la saison, avec des affluences dépassant régulièrement la barre des 47 000 spectateurs selon les matchs et la configuration du site, notamment dans les parcages adverses.

Des rencontres contre des rivaux redoutables comme Lens, Nice et Marseille ont toutes attiré des foules massives, témoignant de l’engagement et de la passion des supporters parisiens. Même lors des matchs contre des adversaires moins renommés, tels que Strasbourg et Lyon, l’affluence est restée conséquente, illustrant l’attachement indéfectible des fans à leur équipe, quelle que soit l’opposition.

PSG – FC Nantes meilleure affluence de la saison 2023-2024

Le point culminant de la saison a peut-être été le match contre Nantes, où quelques 47 926 personnes se sont réunies pour soutenir les Parisiens, établissant ainsi le record d’affluence pour la saison.

Paris – Lorient = 45 579 (1re journée)

Paris – Lens = 47 000 (3e)

Paris – Nice = 47 874 (5e)

Paris – Marseille = 47 000 (6e)

Paris – Strasbourg = 41 261 (9e)

Paris – Montpellier = 47 647 (11e)

Paris – Monaco = 47 000 (13e)

Paris – Nantes = 47 926 (15e)

Paris – Metz = 47 229 (17e)

Paris – Brest = 47 000 (19e)

Paris – Lille = 47 716 (21e)

Paris – Rennes = 47 000 (23e)

Paris – Reims = 47 917 (25e)

Paris – Clermont = 47 607 (28e)

Paris – Lyon = 45 000 (30e)

Paris – Le Havre = 46 000 (31e)

Paris – Toulouse = 47 000 (33e)