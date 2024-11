Neymar achète un nouveau penthouse à Dubaï à… 50 M€

C’est dans la future tour Bugatti que Neymar a investi 54 millions de dollars dans l’achat d’un appartement.

Alors qu’il évolue actuellement sous les couleurs d’Al-Hilal en Arabie saoudite, Neymar continue de faire parler de lui, cette fois-ci pour un investissement immobilier hors norme. La star brésilienne a acquis un penthouse d’exception à Dubaï, dans la future Bugatti Residences, pour la coquette somme de 50 millions d’euros.

Après le terrain à Miami, un penthouse à Dubaï

Située à Business Bay, la Bugatti Residences incarne le luxe ultime dans la skyline de Dubaï. Ce projet, signé par le constructeur automobile français et le promoteur Binghatti, proposera 182 résidences, dont quelques rares « Sky Mansions » comme celle acquise par Neymar. Ce penthouse, encore en construction, se distingue par des caractéristiques uniques, telles qu’un ascenseur permettant de monter directement sa voiture au cœur de l’appartement et une piscine privée offrant une vue imprenable sur Downtown Dubaï. À cela s’ajoutent des services haut de gamme, notamment un club privé, une plage inspirée de la Côte d’Azur et des espaces de fitness dernier cri.

Cette acquisition n’est pas une première pour l’attaquant brésilien de 32 ans, connu pour ses goûts luxueux. En octobre dernier, il a investi 26 millions d’euros dans un terrain en bord de mer à Miami, alimentant les rumeurs sur un potentiel futur transfert vers la MLS. Ces spéculations ont été renforcées par les bruits autour d’un éventuel retour à Santos, son club formateur au Brésil, des rumeurs que son agent s’est empressé de démentir. Il y a un an au mis près, l’ex joueur du PSG investissait 3,5 millions d’euros dans un autre appartement au Brésil, déjà dans une tour en construction.

Un achat qui tord le cou aux rumeurs de départ de Neymar ?

L’achat de Neymar s’inscrit dans une tendance plus large : l’essor mondial des résidences de luxe estampillées par des marques prestigieuses. Dubaï est en tête de ce marché, avec un nombre croissant de projets en cours, selon un rapport de Savills. Ce segment devrait doubler au cours des sept prochaines années, attirant de nouveaux acteurs et s’étendant à des régions jusque-là inattendues comme la Roumanie ou la Tanzanie.

Arrivé en Arabie Saoudite à l’été 2023, Neymar est sous contrat avec Al-Hilal jusqu’en juin 2025. Cette acquisition confirme l’attrait croissant de Dubaï pour les résidences de marque, la cité-État des Émirats arabes unis étant devenue, selon le cabinet Savills, la capitale mondiale de l’immobilier de prestige griffé.

