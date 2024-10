Neymar dépense 26 M$ pour un terrain à Miami

Au bord de l’eau, dans un quartier huppé, voilà le terrain qu’a acheté Neymar en Floride.

Neymar a fait l’acquisition d’un terrain de 2 500 mètres carrés à Bal Harbour, en Floride, pour la somme de 26 millions de dollars (24 M€), tel que le rapporte The Wall Street Journal . Le joueur du club saoudien Al Hilal prévoit d’y construire sa future résidence.

Situé en bord de mer, le terrain était précédemment détenu par l’investisseur Bent Philipson, qui l’avait acheté 9,3 millions de dollars en 2020. Depuis, la maison existante a été détruite.

Représentés par les agents Douglas Elliman Ruthie et Ethan Assouline, les vendeurs réclamaient initialement 28,5 millions de dollars pour ce terrain offrant 45 mètres de façade sur l’eau.

Un achat qui relance les rumeurs de départ de Neymar à l’Inter Miami

Cette acquisition s’inscrit dans le cadre de la stratégie immobilière de Neymar, qui envisagerait également de rejoindre l’effectif de l’Inter Miami, franchise de MLS basée dans la région. Il y retrouverait ses anciens coéquipiers du Barça, Lionel Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba et Luis Suarez.

En s’installant dans ce quartier exclusif, Neymar rejoint une longue liste de sportifs de haut niveau et de célébrités ayant choisi le soleil et l’effervescence de Miami pour élargir leur portefeuille immobilier et trouver un havre de paix