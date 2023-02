Neymar s’offre un nouvel appartement à 3,5 M€ dans la tour la plus haute du Brésil

Neymar compte un penthouse de plus, au Brésil.

Il ne peut encore en disposer, car l’édifice est en cours de construction. Et quand il prendra possession des lieux, Neymar revendiquera alors, la propriété d’un immense appartement, à une hauteur jamais atteinte au Brésil. C’est que l’attaquant du PSG a fait, sur la fin de l’année dernière, l’achat d’un penthouse situé dans la Yachthouse, une double tour de gratte-ciels qui deviendra à l’achèvement des travaux, la plus haute du pays et la deuxième, dans toute l’Amérique Latine, en culminant à 281 mètres.

Visite en images du nouvel appartement de Neymar. Dans la tour la plus haute du Brésil ◄ Retour Suivant ► Image 1 parmi 7

L’attaquant du PSG a un penthouse de plus en cours de construction

Le média Extra rapporte que le bâtiment compte 81 étages, dont les quatre derniers de l’une des deux tours, sont à la propriété de l’attaquant auriverde. Il lui en a coûté 20 millions de reals, soit l’équivalent de 3,5 millions d’euros. La Yachthouse est ainsi appelé car elle prend la forme d’un bateau de luxe. Pendant le Mondial au Qatar, pour célébrer l’événement et la présence à venir de son hôte de prestige, la Yachthouse s’est parée de deux drapeaux de la Seleçao.

4 étages pour Neymar dans une tour qui en compte 81

Neymar ne serait pas le seul footballeur propriétaire, Arthur Melo, attaquant à Liverpool le serait avec lui, dans la même tour. Neymar aura lui, l’avantage d’une vue à 360 degré sur la région côtière, Balneário Camboriú, à Santa Catarina, au sud du Brésil. Sur les quatre étages à sa disposition, le deuxième abrite une piscine et la résidence héberge toutes les commodités d’un hôtel de luxe : deux terrains et une salle de sport, une aire de jeux, une ludothèque, un cinéma, deux salles de dancing, des piscines à la collectivité, un cybercafé, un SPA, une salle de pilate, une autre de massages, un hammam, ou une esthéticienne, notamment.

Neymar élargit le portefeuille de ses biens personnels

Pour se rendre facilement sur place, Neymar aura le choix entre l’héliport, s’il préfère son noir hélicoptère personnel, la plus classique route, ou la mer puisqu’il y a une marina au pied de l’édifice. Il y a deux ans, quasiment à la même période, Neymar avait déjà fait l’acquisition d’une nouvelle maison à 3 millions d’euros (et un garage, immense pour stationner 20 véhicules!). Il en possède surtout une autre immense (et exceptionnelle de part les images), qu’il a à Rio. Elle est estimé à 8 millions d’euros. Le nouvel appartement de Neymar est à voir en images, dans le diaporama ci-dessus.