OM, PSG, OL, Stade Rennais. Top 20 des plus dépensiers sur le mercato 2024 selon la FIFA

Il y a quatre clubs français au classement des vingt plus dépensiers d’Europe en 2024.

Trois clubs français dans le top 20 et le Paris SG au sommet. C’est ce que révèle le Global Transfert Report annuel de la FIFA, sur 2024. Que le club de la capitale, avec notamment le recrutement de son milieu de terrain João Neves dans le top 10, est celui qui a le plus dépensés parmi tous les clubs d’Europe, sans que le montant total ne soit indiqué.

L’Ol progresse de 45 places, l’OM recule de 5

Trois autres clubs de la Ligue 1 sont donc également classés : l’Olympique Lyonnais est troisième, le Stade Rennais est dix-huitième, tandis que que l’Olympique de Marseille ferme le palmarès à la vingtième position. Si Paris progresse d’une place d’une édition à l’autre du rapport, Lyon de 45 et Rennes de 34, l’OM recule lui de cinq rangs.

Ce top 20 inclus six clubs anglais, majoritaires dans le classement, cinq de la Serie A italienne, quatre de la Ligue 1 française, deux de la Liga espagnole, autant de la Bundesliga allemande et un du Portugal. C’est l’Atlético Madrid qui signe la plus forte progression avec 120 places de plus et Chelsea qui recule le plus dans les 20, à moins 6.

Top 20 des plus dépensiers sur le mercato 2024 selon la FIFA

1. Paris Saint-Germain (France)

2. Manchester United (Angleterre)

3. Olympique Lyonnais (France)

4. Bayern Munich (Allemagne)

5. Brighton & Hove Albion (Angleterre)

6. Atlético de Madrid (Espagne)

7. Chelsea (Angleterre)

8. SSC Napoli (Italie)

9. FC Barcelone (Espagne)

10. Juventus (Italie)

11. RB Leipzig (Allemagne)

12. Benfica (Portugal)

13. AFC Bournemouth (Angleterre)

14. Nottingham Forest (Angleterre)

15. AS Rome (Italie)

16. Arsenal (Angleterre)

17. AC Milan (Italie)

18. Stade Rennais (France)

19. Genoa CFC (Italie)

20. Olympique de Marseille (France)