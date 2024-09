A presque 185 euros dans sa version la plus optimisée, le maillot exxtérieur du Barça est avec celui du Real Madrid, le plus cher à l’achat pour les supporters.

Le FC Barcelone a récemment dévoilé sa deuxième tenue pour la saison 2024-2025, marquant son 125e anniversaire avec un maillot sur fond noir qui n’a pas fait parler que pour son design, mais également pour son prix. Avec une version « Stadium » de base à 114,99 € et une version « Advanced Tech » plus élaborée à 149,99 €, le maillot du Barça est avec celui du Real Madrid, son rival, le plus cher à l’achat pour les fans de football.

Le Barça et le Real ont les maillots les plus chers du monde

En ajoutant des options de personnalisation comme le nom et le numéro d’un joueur (20 €) ainsi que le logo de la Ligue des champions (15 €), la facture peut grimper jusqu’à 184,99 € pour la version la plus complète. Il en coûte un centime de plus, dans la version la plus optimisée du Real Madrid. La Juventus de Turin complète le podium avec une version « Authentic » culminant à 182 euros. A 158,99 euros le modèle floqué plus le badge de champion de la Ligue 1, le maillot du PSG entre dans le Top 10.

Des prix qui gonflent de plus en plus pour les supporters

Les équipementiers jouent un rôle clé dans cette tarification. Nike, Adidas et Puma, qui habillent la majorité des clubs de premier plan, proposent généralement deux versions de maillots : une basique autour de 100 euros, et une version « premium », identique à celle que porte les joueurs sur le terrain, vendue aux alentours de 150 euros, hors personnalisation. Cette inflation des prix soulève des questions sur l’accessibilité du merchandising officiel pour les fans. Pour autant, les plus gros clubs du Vieux Continent écoulent chaque saison 1 million sinon plus de pièces, ainsi que nous vous le révélions récemment en exclusivité sur Sportune.

Top 10 des maillots de foot les plus chers à l’achat pour les fans

Real Madrid = 185 €

FC Barcelone = 184,99 €

Juventus = 182 €

Bayern Munich = 174,95 €

Arsenal = 168 €

Manchester United = 160 €

AC Milan = 165 €

Paris SG = 158,99 €

Chelsea = 149 €

Manchester City = 129 €