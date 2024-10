Tony Parker investit l’univers de la formation et du management

Avec Serge Bueno de Smart Good Things, Tony Parker lance un CampUS à son nom.

Tony Parker élargit son champ d’action en se lançant dans le domaine de la formation professionnelle et du management. En partenariat avec Smart Good Things Holding, entreprise tournée vers l’économie solidaire, l’ancien basketteur NBA annonce la création du CampUS Tony Parker.

Le CampUS Tony Parker se présente comme le premier centre de formation composite. Son objectif ? Former des professionnels et des étudiants aux métiers du management en s’appuyant sur les valeurs et les principes du sport de haut niveau. L’approche vise à créer une synergie entre le monde de l’entreprise et celui du sport, deux univers qui partagent de nombreuses similitudes en termes de leadership, de travail d’équipe et de performance.

Le CampUS Tony Parker est une initiative à trois entrepreneurs

Le centre trouvera sa place au cœur de la Cité des Sports d’Issy-les-Moulineaux, l’un des plus grands complexes sportifs de France. Ce choix d’implantation n’est pas anodin : il permettra aux futurs apprenants de bénéficier d’un environnement propice à l’apprentissage et à la pratique sportive, tout en étant à proximité du tissu économique du Grand Paris.

Dès 2025, le centre proposera des sessions de formation à destination des cadres et dirigeants des entreprises locales du secteur privé. Puis, à partir de septembre 2025, un cursus spécifique sera lancé pour les étudiants post-Bac. Un trio d’entrepreneurs est à l’origine de ce projet : Tony Parker accompagné d’Agnès Perrin-Turenne, co-fondatrice de Lucy Manufacture de Talents et

Serge Bueno, le patron de Smart Good Things.

L’initiative de Tony Parker s’inscrit dans une tendance croissante d’anciens sportifs de haut niveau qui mettent leur expérience au service de la formation et du développement personnel. TP élargit encore la palette de ses activités entre le basket à l’AVEL qu’il dirige, le monde hippique avec sa propre écurie de course ou encore l’exploitation de la station Villard-de-Lans, qu’il a racheté en 2019.