Todd Boehly. Bienvenue dans la maison du boss du RC Strasbourg. A vendre 18 M€

Clairement dédiée à sa passion du sport, Todd Boehly vend sa maison du Connecticut.

Todd Boehly, le propriétaire de Chelsea, met en vente son somptueux domaine du Connecticut, une propriété de presque mille mètres carrés pour les passionnés de sport, à un prix affiché de 19 millions de dollars (environ 18 €). Connu pour ses investissements majeurs dans le football avec Chelsea et le RC Strasbourg Alsace en Ligue 1, ainsi que dans le baseball et le basketball aux États-Unis, Boehly partage son temps entre Londres, Los Angeles et ses nombreuses autres résidences, mais semble prêt à tourner la page sur ce refuge de luxe.

Visite en images de la maison à vendre de Todd Boehly Image 1 parmi 13

Un temple du sport sur 1 000 m2 de surface habitable

Cette demeure, qu’il avait acquise pour environ 3,25 millions de livres sterling en 2005 rapporte The Sun, est plus qu’une simple résidence : elle incarne la passion sportive de Boehly. Dotée d’un bowling aux couleurs des Dodgers de Los Angeles, d’un terrain de basketball et même d’une cage de frappe intérieure, elle ravira tout acquéreur à l’âme sportive. Boehly, qui co-dirigerait Eldridge Industries depuis cette maison, a su la façonner pour allier confort et amour du sport.

Construit en 1937 et entouré de forêts, selon l’annonce officielle, le domaine comprend également une maison principale avec six chambres et neuf salles de bains, une piscine extérieure et une piscine intérieure, un spa, ainsi qu’une maison d’amis indépendante. Boehly semble vouloir recentrer ses propriétés sur ses principales résidences de Los Angeles et de Londres, où il se consacre intensément au développement de Chelsea et à ses autres investissements sportifs.

La maison du co-propriétaire du RC Strasbourg n’est pas à la portée de tous

Entre son engagement massif dans le football européen et ses intérêts dans le sport aux États-Unis, Todd Boehly se positionne comme un entrepreneur dévoué, prêt à réinvestir dans ses projets principaux. Pour tout passionné de sport rêvant d’une résidence où loisirs et luxe se côtoient, la propriété de Boehly est une opportunité rare. Mais en même temps elle n’est accessible qu’à une toute petite minorité de personnes fortunées.