TFC – ASSE. Scénario et verdict final du match selon les bookmakers

En match avancé de la 15e journée de Ligue 1, le TFC accueille l’ASSE.

Dans un match crucial pour le maintien en Ligue 1, Toulouse et Saint-Etienne se disputeront bien plus qu’un simple résultat au Stadium, ce vendredi en soirée. Les bookmakers, oracles modernes du football, dessinent un tableau précis des probabilités.

La tendance est claire : avec le soutien de ses supporters, le Toulouse FC part largement favori, avec une cote moyenne de victoire à 1,45. Un succès presque acquis pour les Violets, confortablement installés à la 10e place, face à une équipe stéphanoise en ballotage tout juste favorable dans la zone grise du championnat (16e). Les bookmakers imaginent un scénario offensif, privilégiant un score de 2-1 (cote à 6,40) ou 1-1 (cote à 6,70). Le score vierge (0-0) semble peu probable, coté à 7,00.

Le TFC a les faveurs des pronostics face à l’ASSE

Côté buteurs, le Toulousain Zakaria Aboukhlal fait figure de principal danger avec une cote de 2,33. Ses partenaires Joshua King (2,65) et Frank Magri (2,80) complètent le trio des pronostiqueurs. Dans le camp de l’AS Saint-Etienne, c’est Ibrahim Sissoko qui concentre les meilleures chances de trouver le chemin des filets adverses (cote à 5,00).

Le verdict des opérateurs : une victoire à domicile, probablement avec un but d’écart, et une rencontre qui devrait voir plusieurs joueurs trouver le chemin des filets. Un match à suspense garanti, où chaque but pourrait valoir de l’or dans la lutte pour le maintien.