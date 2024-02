Super Bowl 2024: Que gagnent les joueurs ? Détail des primes

Les 49ers affrontent les Chiefs au Super Bowl 2024.

Le Super Bowl 2024 se dispute cette nuit et comme cette édition comme les autres, s’annonce grandiose. Au-delà du spectacle sportif et du concert de la mi-temps, l’enjeu financier est énorme. Les joueurs des équipes finalistes ne sont pas en reste, avec des primes de victoire atteignant des sommes astronomiques. Elles s’ajoutent en plus des contrats de chacun des joueurs sur le terrain.

Près de 145 000 € pour chaque vainqueur du Super Bowl 2024

Selon la convention collective de la NFL, chaque joueur de l’équipe victorieuse recevra la somme de 157 000 dollars (environ 145 000 euros). Cette prime est la plus élevée jamais versée dans l’histoire du Super Bowl, soulignant l’importance croissante de l’événement. Les joueurs de l’équipe finaliste, se consoleront de la défaite avec pour chacun un bonus de 82 000 dollars (environ 76 000 euros).

Des bonus versés tout au long des playoffs de la saison NFL

En réalité, les primes ne s’arrêtent pas là. Tout au long des playoffs, les joueurs accumulent des gains substantiels à chaque étape franchie. 41 500 dollars (environ 38 500 euros) pour avoir atteint la Wild Card, 46 500 dollars (environ 43 000 euros) pour le tour de division et 69 000 dollars (environ 64 000 euros) pour la victoire en finale de conférence.

En cumulant les primes de chaque étape, un joueur de l’équipe victorieuse peut espérer empocher plus de 450 000 dollars (environ 415 000 euros) en l’espace de quelques semaines. Un montant exceptionnel qui souligne l’attractivité financière du Super Bowl et qui récompense les joueurs pour leur talent et leur dévouement.