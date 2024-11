Lamine Yamal, Adidas et la Kings League dévoilent une paire de crampons commune en série limitée

La Kings League a sa propre chaussure officielle et Lamine Yamal pour ambassadeur.

La Kings League créé par Gérard Piqué, s’associe à Adidas et au jeune talent du FC Barcelone Lamine Yamal pour dévoiler une paire de crampons en édition limitée. Baptisées « F50 Elite AG Kings League », ces chaussures ont été conçues spécialement pour les terrains en gazon artificiel.

Elles se distinguent par leur design dans les teintes blanc, noir et or et la présence de l’emblématique logo de la Kings League. Avec seulement 200 paires disponibles dans le monde, cette édition collector revêt un caractère rare. Elle sera commercialisée au prix de 259,99€.

Cette collaboration marque un rapprochement stratégique entre Adidas et la Kings League, avec la complicité du champion d’Europe espagnol, Lamine Yamal, l’un des footballeurs les plus en vue et plébiscité du moment, à la fois pour sa jeunesse et son talent débordant.