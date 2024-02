Les 10 joueurs les mieux payés du Super Bowl 2024

Patrick Mahomes est le joueur le mieux payé sur le terrain du Super Bowl 2024.

Le Super Bowl 2024 se dispute cette nuit de dimanche à lundi et il oppose les Kansas City Chiefs aux San Francisco 49ers à Las Vegas. C’est la première fois que le Super Bowl se déroule dans la Cité du Péché, et c’est également la première fois que Taylor Swift sera présente (autant que nous le sachions du moins). Pour assister à l’événement, il faudra débourser près de 7 000 dollars, c’est dire toute la portée de cette rencontre à dimension planétaire.

Les millionnaires des Kansas City Chiefs et des San Francisco 49ers

Voici un aperçu des dix joueurs les mieux payés du Super Bowl 2024, du quarterback le plus populaire de la ligue aux joueurs offensifs et défensifs travaillant dans les tranchées. Il est toutefois à noter que les joueurs de la NFL peuvent gagner de l’argent de plusieurs manières avec leurs équipes. Ils ont un salaire de base, mais peuvent également recevoir des primes à la signature, des bonus de roster, des contrats restructurés des saisons précédentes, et des incitations supplémentaires.

Travis Kelce, le compagnon de Taylor Swift est 12e

Ce top 10 n’intègre pas le joueur le plus suivi du moment : Travis Kelce, ou, comme le connaissent peut-être les nouveaux suiveurs, le compagnon de Taylor Swift. Kelce est le 12e joueur le mieux payé du Super Bowl avec 12 161 755 dollars cette année. Il est juste derrière George Kittle, 11e avec 12 220 576 dollars.

Les chiffres ci-dessous sont basés sur l’argent total que chaque joueur a gagné au cours de la saison.

10. Arik Armstead (San Francisco 49ers) = 12 625 700 dollars

Le defensive end des 49ers, Arik Armstead, se glisse dans le top 10. Plus tôt cette saison, Armstead a publié une série de vidéos sur les réseaux sociaux pour offrir un regard transparent sur les chèques de paie de la NFL. Les vidéos d’Armstead ont aussi mis en lumière ce que les joueurs doivent à l’Oncle Sam en terme d’impôts.

9. Fred Warner (San Francisco 49ers) = 13 495 576 dollars

Les 49ers ont repêché Fred Warner en 2018, et le linebacker est resté avec l’équipe toute sa carrière. Cela signifie que c’est sa deuxième participation au Super Bowl – et son deuxième match contre les Chiefs. Warner a bien joué la première fois que ces deux équipes se sont rencontrées, enregistrant sept plaquages et une interception. Cette saison, Warner a totalisé 132 plaquages et a atteint des sommets de carrière en matière de passes déviées (11), d’interceptions (4) et de fumbles forcés (4). Il a également reçu sa troisième nomination au Pro Bowl et a été nommé première équipe All-Pro pour la troisième fois.

8. Charvarius Ward (Kansas City Chiefs) = 14 millions de dollars

L’un des membres de la secondary dans la liste, Charvarius Ward a connu la meilleure saison de sa carrière cette année. Il a enregistré un record de cinq interceptions, dont une retournée pour un touchdown. La ligue a également pris note : Ward a fait sa première apparition au Pro Bowl et a été nommé deuxième équipe All-Pro pour la première fois.

7. Joe Thuney (Kansas City Chiefs) = 15,5 millions de dollars

Le guard a précédemment joué sous les ordres de Bill Belichick à New England et a signé avec les Chiefs en 2023. Il est dans la troisième année d’un contrat de cinq ans d’une valeur de 80 millions de dollars et cherche son quatrième titre au Super Bowl depuis son entrée dans la ligue en 2016.

6. Jawaan Taylor (Kansas City Chiefs) = 20 millions de dollars

Jawaan Taylor a été un solide joueur de ligne offensive cette année, mais Taylor est le joueur le plus pénalisé de toute la NFL. Il l’a été 20 fois cette saison – huit de plus que tout autre joueur – représentant 21,7% des pénalités de l’équipe pour la saison. Pour quelqu’un qui vient de signer un nouveau contrat de 80 millions de dollars ça ne fait pas le meilleur effet. Certaines de ses pénalités de Taylor ont conduit à des points retirés du tableau pour les Chiefs ; si cela se produit au Super Bowl, ces 20 millions de dollars seraient un prix extrême à payer.

5. Trent Williams (San Francisco 49ers) = 20 117 638 dollars

Trent Williams a passé les dix premières saisons de sa carrière à Washington avant d’être échangé aux 49ers en 2020. Depuis son arrivée chez les Niners, la carrière de Williams est en hausse. Il était régulièrement nominé pour le Pro Bowl, mais au cours des trois dernières saisons, il a également été nommé dans la première équipe All-Pro.

4. Chris Jones (Kansas City Chiefs) = 22 666 667 dollars

Le défenseur le mieux payé des Chiefs a séché l’entraînement et a manqué le premier match de l’équipe contre les Detroit Lions, un match que Kansas City a perdu 21-20. Jones et les Chiefs sont parvenus à un accord sur un contrat d’un an quelques jours plus tard, et il est apparu dans chaque match pour le reste de la saison.

3. Javon Hargrave (San Francisco 49ers) = 24 926 755 dollars

Javon Hargrave a signé un contrat de quatre ans et 84 millions de dollars la saison dernière pour rejoindre les 49ers. Il a affiché des performances solides en tant que defensive tackle, obtenant sa deuxième nomination au Pro Bowl. Hargrave est également sur une petite série chaude au Super Bowl – il a atteint la finale de l’année dernière en tant que membre des Philadelphia Eagles. Il espère que cette année aura de meilleurs résultats.

2. Nick Bosa (San Francisco 49ers) = 50,01 millions de dollars

Peu de temps après le premier match de la saison, le defensive end des 49ers, Nick Bosa, a signé un accord qui a fait de lui le joueur défensif le mieux payé de toute la NFL. Techniquement, son salaire est seulement de 1 010 000 dollars, mais il touche un énorme bonus de signature de 50 millions de dollars. Bosa a réalisé un record de carrière avec 53 plaquages cette saison, bien que ses 10,5 sacks soient les moins qu’il ait eus en trois saisons.

1. Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs) = 59,35 millions de dollars

Patrick Mahomes détient le plus gros contrat de l’histoire de la NFL. Il n’est donc pas surprenant qu’il soit le plus gros salaire du Super Bowl. Il s’est avéré être d’une grande valeur pour les Chiefs, remportant deux trophées de MVP et menant les Chiefs à deux victoires au Super Bowl. Kansas City en est maintenant à sa quatrième apparition au Super Bowl, cherchant à devenir la première équipe à remporter des championnats consécutifs depuis les Patriots en 2003 et 2004.