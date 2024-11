Neymar. Salaire, sponsor, comment Santos envisage de le recruter

L’opération semble très compliquée mais Santos rêve du retour de Neymar.

L’éventuel retour de Neymar au Santos FC, son club formateur, déchaîne les passions au Brésil. Selon les informations du média brésilien UOL, le club auriverde serait en pourparlers avancés avec la star pour concrétiser son retour dès janvier 2025. Actuellement joueur d’Al-Hilal en Arabie Saoudite, où il bénéficie d’un des salaires les plus élevés du monde, Neymar semble pourtant envisager avec sérieux un retour dans le championnat brésilien, et ce malgré les défis financiers importants que cela implique.

Santos rêve du retour de Neymar 12 ans après

Initialement, Santos avait envisagé de prendre contact avec Neymar en juillet 2025, lorsque son contrat avec Al-Hilal arrivera à son terme. Cependant, des sources proches du dossier indiquent que le club et le joueur ont déjà amorcé les discussions pour un transfert dès le mercato de janvier. Cette possible anticipation du retour est alimentée par l’avancée de Santos vers une remontée en première division, un objectif quasi atteint qui renforce l’attrait pour le retour de leur « fils prodigue ».

Le salaire de Neymar à Al-Hilal est un obstacle de taille pour le club brésilien, qui ne peut rivaliser avec les émoluments de la star en Arabie Saoudite. Mais Neymar pourrait accepter un retour au bercail en consentant à une importante baisse de salaire. Selon UOL, Santos envisagerait de compenser cette différence par des bonus de performance, des parts sur les ventes de maillots, et des revenus générés par de nouveaux sponsors. De plus, l’appui du sponsor principal de Santos, Blaze, avec qui Neymar entretient une relation commerciale étroite, pourrait contribuer à lever certains obstacles financiers.

Participer au renouveau du club pauliste

La relation entre Neymar et le président du Santos FC, Marcelo Teixeira, s’est consolidée ces derniers mois, renforçant les espoirs de voir le transfert aboutir. Pour Neymar, revenir à Santos, club où il a émergé sur la scène internationale, prendrait une dimension plus sentimentale que financière. À l’aube de la fin de sa carrière, un tel retour pourrait être l’occasion pour lui de boucler la boucle et de s’impliquer dans le renouveau du club.

Alors que les fans de Santos s’enflamment déjà pour ce retour potentiel, de nombreux détails restent à régler, notamment avec Al-Hilal. Le chemin reste donc semé d’embûches, mais l’enthousiasme autour de Neymar et la détermination de Santos font de ce rêve un projet qui pourrait bien se concrétiser. Le retour de la star au Brésil, dans un championnat qui en a bien besoin, serait un coup de projecteur inestimable pour le football brésilien et un acte d’amour envers Santos, son club de cœur.