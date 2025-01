Strasbourg. Carney Chukwuemeka la grosse cote du RCSA chez les bookmakers

Un milieu de Chelsea pour renforcer le RC Strasbourg ?

L’avenir de Carney Chukwuemeka à Chelsea s’inscrit en pointillé. Les Blues ont un effectif pléthorique qu’ils cherchent à dégraisser cet hiver et parmi les joueurs cités sur le départ, figure le milieu de terrain autrichien de 21 ans. Chez les bookmakers anglais est ouvert un marché visant à deviner le futur en club de Chukwuemeka.

Les liens avec Chelsea favorables au RCSA ?

Le RC Strasbourg y figure en bonne position. Pas le premier des favoris, mais la cote de 4 contre un témoigne d’une réelle possibilité. Plus peut-être que probabilité. Cela se justifie plus encore par les liens qui unissent Chelsea et les Alsaciens, à la gouvernance commune que le consortium BlueCo.

Dortmund ou Everton sont en pole chez les bookmakers

Toutefois mieux que le Racing, il y a chez les opérateurs britanniques un match à deux équipes entre le Borussia Dortmund en Bundesliga allemande et Everton en Premier League anglaise. La cote attribuée aux premiers est de 1,25, celle des Toffees est de 2. Le RC Strasbourg les suit, devant West Ham à 6, le SSC Naples et la Lazio à 16 et Tottenham et l’AC Milan à 25 contre un.