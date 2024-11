Strasbourg. A combien s’élève la fortune de Behdad Eghbali, le propriétaire du RCSA ?

Le RC Strasbourg appartient à un fonds d’investissement dirigé par des hommes parmi les plus riches du monde.

Behdad Eghbali est un milliardaire discret derrière le RC Strasbourg en France et Chelsea FC en Angleterre. À 48 ans, le cofondateur de Clearlake Capital affiche une fortune personnelle estimée à 4,4 milliards de dollars, le plaçant au 791e rang mondial des plus grandes fortunes selon Forbes. Portrait d’un investisseur avisé devenu copropriétaire des deux clubs de football, avec le plus médiatisé homme d’affaires américains, Todd Bohely.

Né en Iran et immigré aux États-Unis durant son enfance, Behdad Eghbali incarne le rêve américain version finance. Diplômé de l’Université de Californie à Berkeley, il fait ses armes chez TPG Capital avant de cofonder Clearlake Capital en 2006 avec Jose E. Feliciano. Sous sa direction, la société de capital-investissement connaît une croissance spectaculaire, gérant aujourd’hui plus de 70 milliards de dollars d’actifs.

Un discret propriétaire derrière le Chelsea FC et le RC Strasbourg Alsace

L’année 2022 marque un tournant dans sa carrière avec l’acquisition de Chelsea FC, aux côtés de Todd Boehly puis du RC Strasbourg Alsace l’année suivante, via le fonds d’investissement BlueCo. Ces opération illustrent la diversification stratégique de Clearlake Capital, traditionnellement focalisée sur les secteurs des logiciels, de l’industrie et des produits de consommation, via BlueCo dont le groupe est un actionnaire-fondateur.

Installé à Los Angeles, cet homme d’affaires autodidacte se distingue par sa discrétion et son flair pour les investissements rentables. Clearlake Capital s’est notamment fait remarquer en réalisant certains des meilleurs rendements du secteur du capital-investissement.