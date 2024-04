RC Strasbourg: Todd Boehly plus riche que jamais en 2024

S’il n’a pas encore la réussite dans le football avec Chelsea ou le RC Strasbourg, Todd Boehly est un entrepreneur à succès.

L’année 2024 marque un nouveau sommet dans la fortune de Todd Boehly. Cofondateur de la société holding Eldridge en 2015, Boehly a rapidement émergé comme l’une des figures les plus influentes du monde des affaires. Arrivée dans le foot par la grande pompe, à la reprise des Blues de Chelsea il a, dans la foulée et via son fonds d’investissement BlueCo fin juin 2023 et moyennant près de 70 millions d’euros, selon nos informations à Sportune.

Une période prolifique pour Todd Boehly

Avant de créer Eldridge qui a fait sa fortune, Todd Boehly a joué un rôle essentiel dans le développement de l’activité de crédit de Guggenheim Partners, où il a également occupé le poste de président. L’ascension de l’homme d’affaire américain ne s’est pas arrêtée là. Il a acquis certains des premiers actifs d’Eldridge auprès de Guggenheim, notamment l’assureur Security Benefit, qui continue de fournir un financement pour les transactions de la société.

Le rachat de Chelsea avant celui du RC Strasbourg

Sous sa direction, Eldridge est devenu un conglomérat diversifié, investissant dans un large éventail d’entreprises, des droits de chansons de Bruce Springsteen à la société de fantasy quotidienne et bookmaker DraftKings. En plus de ses activités avec Eldridge, Boehly détient également des participations minoritaires dans des équipes de renom telles que les Los Angeles Lakers et les Los Angeles Dodgers. Son apogée dans le monde du sport des affaires a été marquée par l’acquisition record, en mai 2022, de l’équipe de football Chelsea FC, pour la somme de 3,1 milliards de dollars, un accord dirigé par Boehly.

Une fortune à plus de 6 milliards de dollars

Depuis son entrée au classement des fortunes mondiales de Forbes, l’ascension de Todd Boehly est continue. Estimée à 4,5 milliards de dollars en 2022, puis 5,3 milliards en 2023 elle est donne en 2024 à 6,1 milliards de dollars (5,6 milliards d’euros). Il est à ce titre la 477e richesse dans le monde.