Stade Toulousain vainqueur, classement des meilleures centres de formation du Top 14

La LNR a dévoilé son classement des meilleurs centres du championnat de Top 14.

Le Stade Toulousain confirme sa suprématie dans la formation française. Le club haut-garonnais vient d’être sacré meilleur centre de formation du Top 14 pour la saison 2023-2024, une distinction qui vient récompenser pour la quatrième année consécutive l’excellence de sa politique de formation.

Cette année, le club rouge et noir réalise même une performance inédite en terminant premier dans les trois critères d’évaluation : performances sportives, résultats scolaires et l’association des deux pour les jeunes devenus professionnels. Sur la dernière décennie, le Stade Toulousain a trusté six fois la première place, une domination qui se traduit concrètement dans son effectif professionnel : 21 des 37 joueurs sous contrat sont issus du centre de formation, un ratio unique dans l’élite du rugby français.

76 contrats pros signés, 68 ont joué en Top 14

L’Union Bordeaux-Bègles et l’ASM Clermont Auvergne complètent le podium d’un classement qui témoigne de la vitalité de la formation hexagonale. Sur les 424 pensionnaires des centres de formation du Top 14, 124 ont participé à au moins un match de championnat cette saison. Plus révélateur encore, sur les 76 joueurs ayant signé leur premier contrat professionnel, 68 ont déjà foulé les pelouses de l’élite, preuve d’une intégration réussie.

Ce classement, établi par la Ligue Nationale de Rugby, s’appuie sur trois critères majeurs : l’efficacité sportive (50%), qui englobe le temps de jeu et les sélections, la réussite scolaire (40%) évaluant le niveau des diplômes obtenus, et un critère mixte (10%) prenant en compte la durée du premier contrat professionnel couplée au niveau d’études.

Classement des meilleures centres de formation du Top 14

1. Stade Toulousain

2. Union Bordeaux-Bègles

3. ASM Clermont Auvergne

4. Aviron Bayonnais

5. RC Toulon

6. Racing 92

7. Lou Rugby

8. Stade Rochelais

9. Montpellier Hérault Rugby

10. Castres Olympique

11. USA Perpignan

12. Section Paloise

13. Oyonnax

14. Stade Français