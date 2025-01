Stade Toulousain. Un sponsor estonien pour le Stade Toulousain

Le Stade Toulousain s’est associé à l’opérateur OlyBet.

Le Stade Toulousain, champion de France de Top 14 et d’Europe en titre, élargit son portefeuille de partenaires avec l’arrivée d’OlyBet, acteur majeur des jeux et du divertissement sportif en Europe. Cette collaboration, signée jusqu’en 2026, prévoit des activations lors des jours de match, une présence médiatique et des interactions avec les supporters du club rouge et noir.

OlyBbet devient le bookmaker officiel des Rouges et Noirs

Pour le groupe OlyBet, qui compte déjà des partenariats prestigieux avec le DP World Tour, la Ryder Cup ou encore des clubs de Liga et de Serie A, cette alliance avec le Stade Toulousain marque une nouvelle étape dans son développement. Le groupe estonien, qui gère 135 casinos et 100 bars sportifs à travers l’Europe, voit dans cette collaboration l’opportunité de renforcer sa présence dans le rugby de haut niveau et de s’ancrer sur le territoire français qu’il a pénétré en 2024.

Didier Lacroix, président du Stade Toulousain, se réjouit de cette union qui devrait contribuer au rayonnement international du club, actuellement en tête du Top 14 et engagé dans la défense de ses titres nationaux et européens. Pour Corey Plummer, PDG d’OlyBet, ce partenariat s’inscrit dans la volonté du groupe de créer des « moments inoubliables » autour du sport et du divertissement.