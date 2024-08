Stade Rennais: Un sponsor sur le maillot prolonge pour cinq ans

Le Stade Rennais et le Groupe Launay plus unis que jamais.

Le Stade Rennais et le Groupe Launay, entreprise immobilière locale, ont annoncé la prolongation de leur partenariat pour cinq années supplémentaires. Cette extension, qui court jusqu’à la saison 2028-2029, marque plus de trois décennies de collaboration entre les deux entités aux mêmes origines rennaises.

Le groupe Launay prolonge jusqu’en 2029 avec le Stade Rennais

Le logo du Groupe Launay continuera d’habiller les maillots des Rouge et Noir, juste au-dessus de l’écusson du club. Cette position symbolique, « sur le cœur » comme le souligne l’entreprise, témoigne de l’attachement profond entre le sponsor et l’équipe bretonne.

« Le Stade Rennais F.C. est très heureux de poursuivre son histoire avec le Groupe Launay, acteur engagé à ses côtés depuis 1989 », explique le président renais Olivier Cloarec. « Franck et Jérôme Launay incarnent les valeurs de la Bretagne et développent leur entreprise avec ambition et passion, à l’image du SRFC. Ce partenariat est une marque de reconnaissance, de fidélité et de confiance qui nous honore ».

L’association de deux marques d’un même territoire

Ce partenariat renouvelé s’inscrit dans une volonté commune de promouvoir les valeurs partagées d’authenticité, d’ambition et d’humilité. Le Groupe Launay affirme son soutien aux objectifs sportifs du club, notamment en matière de formation des jeunes talents.