Stade Rennais: Un sponsor sur le maillot prolonge jusqu’en 2029

Un autre sponsor prolonge sur le maillot du Stade Rennais.

Le Stade Rennais a annoncé la prolongation de son partenariat avec le Groupe Blot, sponsor ancien sur le maillot du club. Depuis 2007, le logo de Blot Immobilier orne le dos de la tunique Rouge et Noir, et cette nouvelle entente témoigne d’une relation solide et privilégiée entre les deux entités.

Bolt et le Stade Rennais rempilent pour cinq ans

La continuité du partenariat est étendue jusqu’en 2029 ainsi que l’annonce le club sur les réseaux sociaux. Blot Immobilier est acteur majeur de l’immobilier en Bretagne qui revendique plusieurs corps de métier : habitation, gestion locative, immobilier d’entreprise, cessions de fonds de commerce et emplacements commerciaux.

Le SRFC prolonge ses sponsors sur le maillot

Le montant de cette prolongation n’est pas divulgué. Au début de ce même mois d’avril, c’est avec Samsic, un autre partenaire historique et celui-là majeur puisqu’à l’avant des maillots du club qui a étendu sa collaboration jusqu’à la même échéance du 30 juin 2029.