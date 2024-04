Le Stade Rennais prolonge cinq ans de plus avec son sponsor majeur

Le Stade Rennais et Samsic ensemble depuis 2004 et jusqu’en 2029.

Et cinq saisons de plus qui feront vingt-cinq. Une fidélité rare pour être souligné, qui n’a peut-être d’équivalent que le partenariat similaire du FC Nantes rival avec le groupe Synergie. Le Stade Rennais peut compter sur l’engagement et le soutien, indéfectible est le mot juste, du groupe Samsic.

Le Stade Rennais et Samsic ensemble jusqu’en 2029

Au coeur d’une actualité tristement plombée par la disparition de l’ancien président Nicolas Holveck, le club breton a officialisé la prolongation du contrat l’unissant au groupe spécialiste de l’emploi intérimaire pour cinq saisons supplémentaires, jusqu’en 2029.

Une extension célébrée à Louis II face à l’AS Monaco

A terme, cela fera 25 ans que Samsic occupera l’espace premium à l’avant des maillots des joueurs et des joueuses du Stade Rennais. Le club et son partenaire ont voulu marquer l’événement le week-end dernier à Monaco, par le port d’un maillot spécial avec le 25 inscrit à l’avant, formé de deux S du sponsor Samsic. Cela n’a pas réussi aux hommes de Julien Stephan, défaits un but à zéro.