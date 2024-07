Stade Rennais: Un nouveau sponsor (rose) sur le short du SRFC

Le groupe BWT s’est associé au Stade Rennais.

Marque déjà implantée dans le monde du sport, notamment au soutien de l’écurie Alpine F1 Team, Best Water Technology (BWT), spécialisée dans le traitement de l’eau rejoint le Stade Rennais en Ligue 1, dans le cadre d’un contrat sur trois ans, jusqu’en 2027. L’objectif est double pour BWT : promouvoir une conscience écologique dans le monde du football et bénéficier d’une visibilité accrue.

BWT devient sponsor sur le short des joueurs du Stade Rennais

Dans le cadre de cet accord, le logo rose de BWT habillera les shorts des joueurs rennais lors des matchs de Ligue 1. Au-delà de cet aspect visuel, BWT s’engage à équiper le Roazhon Park et les installations du club de solutions pour le traitement de l’eau. Avec la double ambition d’assurer une qualité optimale de l’eau et de réduire l’empreinte environnementale du club.

Un partenariat pour de la visibilité et de la défense environnementale

« Ce partenariat reflète nos valeurs et notre dévouement partagés envers la durabilité. En collaborant ensemble, nous visons à définir une nouvelle norme en matière de protection de l’environnement dans le sport », explique par communiqué, Olivier Cloarec, le président du club breton. “Ce partenariat avec BWT est une étape significative dans le cadre de notre stratégie durable. Leurs solutions innovantes joueront un rôle crucial dans notre mission d’être un club plus respectueux de l’environnement et d’inspirer nos supporters à adopter des pratiques plus durables et écologiques. »

Ce partenariat s’inscrit dans une démarche plus large visant à réduire l’utilisation de bouteilles en plastique à usage unique. BWT propose de minéraliser les sources locales avec du magnésium, du zinc et du silicate pour obtenir une eau de meilleure qualité, disponible directement au stade.