Stade Rennais. Six entraîneurs libres sur le marché pour remplacer Sampaoli

A peine arrivé déjà débarque Jorge Sampaoli ?

Déjà sur la sellette avec le Stade Rennais, Jorge Sampaoli ne vit pas un retour en France, tel qu’il l’avait envisagé. L’ancien coach de l’Olympique de Marseille se faisait fort de redresser le collectif breton, après la mise à l’écart de Julien Stephan et depuis sa nomination au mois de novembre dernier. Son bilan sportif décevant pousserait le board du Stade Rennais à reconsidérer la place du technicien argentin, moins de trois mois après l’avoir nommé.

Sage et Beye seraient les favoris au poste

C’est L’Equipe qui évoque cette information ce jeudi et le média sportif avance deux noms potentiels pour le remplacer : Habib Beye qui nourrit toujours le secret espoir d’une promotion sur un banc de Ligue 1 et Pierre Sage, tout juste débarqué ce mardi, par l’Olympique Lyonnais. Eux mis à part, le marché des entraîneurs présentement libres contractuellement est plein de bons CV, dont beaucoup sont des Français qui connaissent parfaitement la Ligue 1, puisqu’il faut avec les Rennais une rapide réaction au classement sportif (le club est actuellement seizième, en position de barragiste).

Passons évidemment sur Julien Stephan qui n’en serait certes pas à son premier retour au club qui l’a révélé, mais c’est avec ce collectif en place qu’il a échoué cette saison. Passons aussi sur Paulo Fonseca qui serait en d’autres circonstances une piste premium s’il n’était déjà attendu par l’Olympique Lyonnais, pour succéder à Pierre Sage. Pierre Sage qui est donc, avec Beye, l’un des six coaches retenus et sans contrat pour le Stade Rennais et de surcroît un favori.

Igor Tudor, un ex de l’OM pour en remplacer un autre ?

Les autres ne sont que des hypothèses sans la moindre épaisseur, mais des profils plus ou moins qualifiés pour sortir les Rennais de leur torpeur. Comme par exemple Igor Tudor. Un ancien coach de l’OM pour en remplacer un autre ? C’est peut-être une mauvaise idée après Sampaoli, pour autant le Croate a réussi son passage avec l’Olympique de Marseille, avec une forme de fermeté et de convictions dans ses idées et il est libre depuis sa démission de la Lazio.

Dans un registre plus local, Philippe Montanier connait bien les lieux, puisqu’il a déjà opéré trois ans chez les Rouges et Noirs. Il a depuis un bagage d’expérience en plus et un bilan plutôt favorable avec le Toulouse FC, qu’il a fait remonter puis maintenu en Ligue 1 et à la tête duquel il a gagné la Coupe de France.

Puel et Favre deux profils de formateurs pour le Stade Rennais

Non loin de Rennes, Jocelyn Gourvennec sort d’une dernière expérience avec le FC Nantes. C’est sûrement un point bloquant pour les proches du club rival, un autre étant que les Canaris étaient comme les Rennais dans une position sportivement compliquée et Gourvennec n’a pas trouvé les clés pour les redresser. Sinon, il y a deux anciens stratèges de l’OGC Nice et deux profils réputés pour être de bons formateurs (car rappelons que le Stade Rennais a le meilleur centre de formation du pays) : le Suisse Lucien Favre d’un côté et Claude Puel d’un autre.