Stade Rennais. Salaire, valorisation les chiffres de Joris Chotard sur le mercato

Un joueur du MHSC dans le viseur du Stade Rennais.

Le mercato n’a pas encore officiellement débuté en France (il commence ce mercredi 1er janvier), que déjà le Stade Rennais accélère le sien. En quête de renforts dans l’entre-jeu, le club breton serait sur le point de boucler le transfert de Seko Fofana depuis le club de Al-Nassr en Arabie Saoudite. Par ailleurs selon L’Equipe, il viserait le milieu du Montpellier HSC, Joris Chotard.

Après Seko Fofana, le Stade Rennais lorgnerait sur Chotard

La situation de la lanterne rouge de Ligue 1 est particulièrement délicate. Pour assurer son maintien, le club de la Paillade a nécessité à se renforcer. Mais en même temps, il souffre de liquidités, notamment en raison de la baisse des des droits de l’audiovisuel pour la Ligue 1. Et Joris Chotard est l’un des éléments les plus bankable de son effectif. Selon le quotidien sportif, le MHSC souhaiterait entre 6 et 7 millions d’euros pour le libérer.

Sous contrat jusqu’en 2026 avec son club formateur

En comparaison avec les études de sa cote sur ce marché de l’hiver, cela semble être une affaire, car Joris Chotard, 23 ans, est valorisé à plus ou moins une dizaine de millions d’euros. Joueur formé au club, il rapportera dans tous les cas, à son employeur. Prolongé au commencement de l’été 2022, Chotard est depuis l’un des joueurs les mieux payés du vestiaire du Montpellier HSC, son salaire avoisinant les 90 000 euros brut mensuels estimés que le Stade Rennais devra nécessairement augmenter pour le recruter.