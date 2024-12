Stade Rennais. Salaire, valorisation, les chiffres de Hakim Ziyech sur le mercato

Hakim Ziyech vers le Stade Rennais ?

Souvent annoncé, au Paris SG avec le plus d’insistance mais aussi parfois associé à l’Olympique de Marseille selon des rumeurs sans trop d’épaisseur, le nom de Hakim Ziyech revient en Ligue 1. Cette fois c’est au Stade Rennais qu’il s’en parle selon la presse turque dont le média Takvim. Sous contrat avec le Galatasaray à Istanbul, l’ailier international marocain de 31 ans manque de temps de jeu, cette saison.

Cela pourrait le conduire à chercher fortune ailleurs. Peut-être moins financière que sportive, pour qu’il retrouve la sélection nationale. Au plan économique justement, Hakim Ziyech n’a rien coûté en indemnité sur le transfert au Galatasaray. Il est arrivé une première saison sous la forme d’un prêt avant d’être libéré cet été et de parapher un contrat sur deux ans, jusqu’en 2026.

Un salaire qui compte pour un Stade Rennais vigilant sur les dépenses

Cette saison et demi qu’il lui reste, les estimations la valorise entre 4 et 8 millions d’euros selon Transfermarkt, Football Transferts ou Football Benchmark. Mais c’est moins l’indemnité à payer, surtout si Galatasaray cherche à s’en séparer que le salaire à proposer au jouer qui peut peser dans la balance du Stade Rennais. Il est en effet estimé à 4,5 millions d’euros la saison, sachant la fiscalité plus souple en Turquie qu’en France.

C’est plus que l’ordinaire du Stade Rennais, de surcroît dans un contexte où cette saison sans coupe d’Europe, la tendance est plutôt à réduire les dépenses. Mais cela dépend évidemment de l’envie du joueur à rejoindre un projet sportif attractif en Ligue 1, au détriment d’un autre possiblement plus rémunérateur dans un pays du Golfe ou aux Etats-Unis.