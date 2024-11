Osimhen, Icardi… Les salaires des joueurs du Galatasaray en 2024-2025

Prêté par Naples pour la saison, Victor Osimhen est le gros coup réussi par Galatasaray.

C’est le tube de ce premier trimestre de la saison 2024-2025, le Galatasaray, l’un des clubs phares de Turquie et sa capitale Istanbul, est le seul en Europe à demeurer invaincu, à la veille du mois de décembre, en seize matchs disputés : 12 de championnat et quatre de Ligue Europa.

Sous la houlette du coach Okan Buruk, le club stambouliote mixe de jeunes talents à des cadres d’expérience et l’association fonctionne avec beaucoup de réussite. Symbole de cette ambition recouvrée, le transfert de Victor Osimhen en attaque. L’international nigérian était un joueur convoité cet été. Il était même en pourparlers avancé avec le PSG.

Victor Osimhen le coup de force de Galatasaray

Mais Galatasaray a réussi un coup de force et de maître en enrôlant le joueur du Napoli en prêt et sans avoir l’intégralité de son salaire payer. Sur les 11 millions d’euros net qu’il perçoit en Italie, le Galatasaray en a six à sa charge. C’est autant que l’autre pointure de l’attaque, l’ex du PSG, Mauro Icardi.

Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2024-2025 sezonu için 1.500.000 euro, 2025-2026 sezonu için 1.000.000 euro, 2026-2027 sezonu için 500.000 euro tutarında imza ücreti… pic.twitter.com/5o25UhmnbH — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 1, 2024

Les salaires exprimés ci-dessous sont pour majorité des officiels du club qui communiqué régulièrement à cet effet. L’on sait, par exemple, que le Belge Michy Batshuayi, en s’engageant librement depuis le rival Fenerbahçe, a négocié un contrat sur trois ans à 3 millions d’euros la saison, plus autant de prime à la signature ainsi versés : 1,5 millions la première saison, 1 million la suivante et le reste pour la dernière.

Les salaires des joueurs du Galatasaray cette saison 2024-2025

Victor Osimhen = 6 M€

Mauro Icardi = 6 M€

Hakim Ziyech = 4,5 M€

Davidson Sanchez = 3,2 M€

Michy Batshuayi = 3 M€

Lucas Torreira = 2,75 M€

Fernando Muslera = 2,5 M€

Dries Mertens = 2,9 M€

Victor Nelsson = 1,3 M€

Yusuf Demir = 0,75 M€

Kerem Aktürkoğlu = 0,54 M€

Abdülkerim Bardakçı = 0,53 M€

Kaan Ayhan = 0,52 M€

Yunus Akgün = 0,4 M€

Barış Alper Yılmaz = 0,28 M€

Berkan Kutlu = 0,22 M€

