Stade Rennais. Salaire, durée, les détails du contrat de Brice Samba

Brice Samba est officiellement rennais, avec un contrat jusqu’en 2029.

Le feuilleton Brice Samba a son dénouement. Débuté avant même l’ouverture officielle du mercato de l’hiver, il vient de se conclure entre le Stade Rennais et le RC Lens, le gardien international français rejoignant le club breton depuis les Sang et Or contre une indemnité sur le transfert donnée à 15 millions d’euros.

Brice Samba au Stade Rennais jusqu’en 2029

Brice Samba a rompu dans la matinée ce mercredi à la traditionnelle visite médicale. Le protocole exécuté, le portier de 30 ans a signé son contrat avec le Stade Rennais auquel il est désormais associé pour les quatre ans et demi à venir, jusqu’au terme du mois de juin 2029. Il va rapporter à l’intéressé l’équivalent d’un demi-million d’euros brut mensuels.

Un salaire plus que doublé pour l’international français

C’est l’estimation formulée sur RMC par Christophe Dugarry. Cela représente pour Brice Samba une conséquente évolution salariale, à plus du double qu’il n’en percevait jusqu’alors sous le maillot du RC Lens (estimé à 210 000 euros brut mensuels). Formé à Le Havre AC, Brice Samba a tour à tour évolué avec l’Olympique de Marseille, l’AS Nancy-Lorraine en prêt, le SM Caen, Nottingham Forest puis le RC Lens avant Rennes.