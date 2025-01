Stade Rennais. Les premières réactions à la signature de Habib Beye

Habib Beye est le nouvel entraîneur du Stade Rennais.

Le Stade Rennais a officialisé ce jeudi soir la nomination d’Habib Beye au poste d’entraîneur principal jusqu’à la fin de la saison, avec une option pour une année supplémentaire. L’ancien défenseur international sénégalais (45 sélections) arrive en Bretagne avec pour mission de redresser la situation sportive du club.

À 47 ans, Beye connaît sa deuxième expérience en tant qu’entraîneur principal après un passage remarqué au Red Star. Sous sa direction, le club de Saint-Ouen a décroché le titre de champion de National en 2024, une performance qui lui a valu le trophée de meilleur entraîneur de la division.

« C’est un véritable privilège de rejoindre le Stade Rennais, un club historique du championnat, connu pour son identité forte. Quand on voit l’ambiance du Roazhon Park, on comprend ce qu’il représente. La difficulté que rencontre le Stade Rennais actuellement doit se transformer en défi. Nous avons étudié l’équipe et la Ligue 1 avec attention et nous sommes prêts à saisir ce challenge. J’ai hâte de rencontrer l’équipe et de me mettre au travail très rapidement. Mes principes de jeu ? J’aime que mon équipe impose le rythme et maintienne l’intensité. L’ambition d’un entraîneur doit être d’optimiser un groupe qui a déjà énormément de qualités. Quinze échéances se présentent à nous et c’est un défi passionnant », déclare le nouveau technicien rennais, qui prendra en charge son premier entraînement dès vendredi. Il sera présenté officiellement aux médias le même jour lors d’une conférence de presse.

« Le Stade Rennais est ravi d’accueillir Habib Beye. Face à une situation sportive dégradée, il y avait une nécessité d’opérer un changement. Habib va pouvoir apporter à l’équipe toute sa fraîcheur, sa détermination et sa connaissance du championnat français. Le club lui apporte sa plus grande confiance pour remplir la mission qui lui a été confiée, celle de générer un nouvel élan et de remonter dans le classement de la Ligue 1″,ajoute le président exécutif Arnaud Pouille.

« Notre volonté est qu’Habib apporte ses connaissances et son enthousiasme. Nous avons confiance en lui et nous sommes convaincus qu’il saura transmettre son énergie et ses idées. Ses qualités d’entraîneur sont évidentes et il est destiné à un parcours brillant. Cela doit commencer par le Stade Rennais », souligne à son tour le directeur sportif Frederic Massara.

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille et de Newcastle aura quinze matchs pour redresser la barre et tenter de hisser le club breton vers le haut du classement.