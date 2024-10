Stade Rennais. Le Barça doit encore de l’argent sur le transfert de Raphinha

Leeds mais aussi les clubs qui ont contribué à la formation de Raphinha, au Portugal ou le Stade Rennais en Ligue 1 sont en attente de revenus à venir du Barça.

Forcément moins qu’à Leeds United qui l’a directement cédé au club blaugrana dans le cadre d’un transfert à 58 millions d’euros au global, et moins aussi que les deux clubs portugais qui l’ont formé, néanmoins le FC Barcelone doit un peu d’argent au Stade Rennais, tel que l’ont révélé les comptes sociaux du club au bilan du 30 juin dernier.

Le Stade Rennais attend 64 000 euros en deux versements

Dans le cadre du mécanisme de solidarité le Stade Rennais doit percevoir sur le passage de l’ailier brésilien de Leeds au Barça en 2020, deux fois la somme de 32 000 euros. L’une doit être versés à court terme, l’autre à plus longue échéance. Soit un total de 64 000 euros au profit de l’équipe bretonne que Raphinha a fréquenté une saison avec succès (36 matchs, huit buts), en 2019-2020.

Le Barça doit un peu plus de 42 M€ sur le transfert de Raphinha

Sinon, le club catalan a encore à payer sur ce même international auriverde, 41,9 millions plus 559 000 euros à Leeds United, deux fois 242 000 euros à Vitoria SC et deux fois 103 000 euros au Sporting ; les deux derniers clubs étant ceux qui ont formé le joueur dans son adolescence et jusqu’à sa découverte du professionnalisme. Au total, le FC Barcelone doit encore régler un peu plus de 42 millions d’euros sur le transfert de Raphinha.