Stade Rennais: Ce que le transfert de Bourigeaud doit aussi rapporter au RC Lens

Le transfert de Bourigeaud de Rennes à Al-Duhail concerne aussi indirectement le RC Len qui a formé le joueur.

Il est des au revoir plus difficile que d’autres. En la matière, la fin de l’aventure de Benjamin Bourigeaud et du Stade Rennais est marquante, car le milieu de terrain a passé sept ans et disputé 311 matchs, pour le compte du club breton. Alors, quand vient le moment pour le joueur de quitter Rennes pour s’engager loin, avec Al-Duhail Sports Club au Qatar, il y a forcément de l’émotion.

La fin d’une longue et heureuse histoire entre Bourigeaud et le Stade Rennais

Mais au-delà du sentiment général de ce transfert en particulier, c’est une opération payante qui s’est bouclée entre le Stade Rennais et la formation qatarienne. Il est question d’une indemnité sur le transfert du milieu de 30 ans, de 10 millions d’euros et en ce cas, le RC Lens peut-il prétendre à sa part du butin, en sa qualité de club formateur de Benjamin Bourigeaud, comme le prévoit la FIFA.

Le RC Lens qui l’a formé doit aussi recevoir sa part du transfert

Bourigeaud ayant fait son école du football vers le professionnalisme entre les murs du centre de La Gaillette, sur une indemnité à 10 millions d’euros, un demi-million doit donc revenir au club lensois et ce, dans les trente jours suivant ce vendredi 30 août, s’il est prévu que Al-Duhail paye en une fois le Stade Rennais du montant dû.