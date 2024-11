Stade Rennais – ASSE. Ce que sera le scénario du match selon les bookmakers

Un match qui sent la poudre entre le Stade Rennais et l’ASSE, deux équipes de la 2e partie de tableau.

Pour cette 13e journée de Ligue 1, le Stade Rennais (15e) reçoit l’AS Saint-Étienne (13e) dans un duel crucial pour s’éloigner des zones dangereuses du classement. Les bookmakers imaginent ainsi les contours de ce match : Rennes est favori mais devra se méfier d’une équipe stéphanoise en quête de points. Voici le scénario probable, score, buteurs et surprises potentielles.

Les cotes sont claires : une victoire rennaise est le résultat attendu. Proposée à 1,45 par certains opérateurs, elle est perçue comme le scénario le plus probable. À l’inverse, un succès des Verts se situe à 4,90, tandis que le match nul reste envisageable avec une cote à 3,55. Dans ce contexte, Rennes est attendu au tournant, notamment pour retrouver une régularité à domicile, où ses prestations oscillent entre l’éclat et l’inquiétant.

Le Stade Rennais favori face à l’ASSE…

Selon les experts, une victoire de Rennes par 1-0 (cote 5,60) ou 2-0 (5,85) semble plausible, bien que les scénarios avec un but encaissé ne soient pas exclus, comme le 2-1 (6,60). Si Saint-Étienne venait à surprendre, le 0-1 est valorisé à 7,55, tandis qu’un match nul vierge (0-0) est coté à 7,10, preuve que les défenses pourraient jouer un rôle crucial.

Un score plus large, comme 3-0 (cote 8,40) ou 4-0 (15,00), paraît moins probable mais n’est pas impossible si les Rennais retrouvent leur efficacité offensive. De leur côté, les Stéphanois rêveraient d’un exploit, mais des résultats comme 0-2 (25,00) ou 0-3 (70,00) relèvent presque du miracle selon les cotes.

Côté rennais, Arnaud Kalimuendo est le plus attendu. Sa cote à 2,45 le place comme le favori pour ouvrir ou conclure le score. Amine Gouiri, plus intermittent ces dernières semaines, reste également un candidat crédible avec une cote à 2,90. Parmi les autres armes offensives, Ludovic Blas (2,95) et Henrik Meister (2,75) pourraient aussi se démarquer. Encore faudra-t-il qu’ils jouent car ils sont annoncés remplaçants.

… Mais les bookmakers anticipent un match serré

Pour l’ASSE, Ibrahim Sissoko et Ibrahima Wadji sont les atouts offensifs avec des cotes respectives à 5,00, tandis que Zuriko Davitashvili (5,50) pourrait troubler la défense rennaise par ses accélérations.

Au final, ce Rennes – AS Saint-Étienne s’annonce comme une opposition serrée. Si les bookmakers voient Rennes l’emporter, les cotes laissent entrevoir un potentiel match disputé, où chaque équipe devra maximiser ses occasions. Avec Kalimuendo et Gouiri d’un côté, Sissoko et Davitashvili de l’autre, ce choc de la deuxième moitié de tableau pourrait réserver son lot de surprises.

