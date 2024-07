Stade Rennais: A combien s’élève la fortune des Pinault en 2024 ?

Francois Henri Pinault est à la tête d’un empire à plus de 20 milliards d’euros.

Même en recul au classement annuel des fortunes de France du magazine Challenges, François Pinault et sa famille n’en demeurent pas moins les propriétaires du football français les plus riches en 2024. Et le sont aussi ou non loin, à l’échelle du monde. Ceux qui veillent – entre autre actif dans leur large portefeuille d’investissement -, sur le Stade Rennais en Ligue 1, pèsent 23,6 milliards d’euros.

Une estimation à la baisse pour les Pinault en 2024

C’est donc moins d’une année sur l’autre, tant en terme d’estimation patrimoniale (elle s’élevait à 31,2 milliards d’euros en 2023), qu’au classement des personnalités les plus fortunées du pays ; les Pinault glissent de la 7e à la 8e place.

« Le Breton perd une place dans notre classement », écrit Challenges à son sujet. « Le groupe de luxe Kering, que la famille détient à 42%, a vu ses ventes fléchir de 4% l’année dernière (CA : 19,6 milliards) à cause des difficultés de sa marque phare Gucci. Un recul compensé en partie par la bonne reprise des activités de la maison d’enchères Christie’s, où le petit-fils du fondateur l’a remplacé au conseil d’administration. »

Propriétaire du Stade Rennais et même plus…

François Pinault et son fils François-Henri qui dirige aujourd’hui l’empire familial, dirigeant le Stade Rennais presque jusqu’au bout des ongles, puisqu’ils sont à la fois à la propriété du club et du groupe Kering qui comprend l’équipementier Puma dans la liste de ses marques.