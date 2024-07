Stade Rennais: 7 ailiers en fin de contrat dans 1 an pour remplacer Doué

Hakim Ziyech un ailier en fin de contrat dans un an.

Le Stade Rennais devrait perdre son talent Désiré Doué cet été, tant le prénom de l’ailier de 19 ans lui est prédestiné cet été sur le marché des transferts ; convoité par de nombreux clubs, Chelsea, Arsenal ou le PSG notamment, il serait en négociation plus avancée avec le Bayern Munich.

Désiré Doué est sur le départ du Stade Rennais

Le club breton devrait pour l’occasion enregistrer une grosse plus-value avec le joueur formé au club et pour le remplacer, sans tout dépenser, il y a sur le profil des ailiers dans leur dernière saison contractuelle des profils plus ou moins attractifs. Passons les intouchables tel que Mohamed Salah, Leroy Sané, Heung-min Son ou Neymar.

Le controversé et en même temps convoité Mason Greenwood serait plus abordables, étant donné l’intérêt manifesté par l’OL mais surtout l’OM avec lequel l’Anglaise serait proche de signer. Plus sûrement, plusieurs joueurs anciens du championnat de France aborde l’exercice sans certitude pour leur futur. C’est le cas de l’international italien et ex de Monaco, Stephan El Shaarawy, de l’Allemand anciennement au PSG, Julian Draxler s’il consent à revenir en Europe en rognant sur son alaire qatari, ou d’un Français, désireux de rentrer au pays, en la personne de Florian Thauvin.

Des joueurs de Ligue 1 ont le pédigrée

En Italie, Christian Kouamé (Fiorentina est un profil qui plaît, il fut un temps suivi par l’Olympique Lyonnais. De même que Hakim Ziyech fut très proche de rejoindre le Paris Saint-Germain. Aujourd’hui un peu plus âgé, le joueur du Galatasaray est plus abordable. Restent enfin deux pistes du championnat de France, Krépin Diatta à l’AS Monaco ou Arnaud Nordin à Montpellier ; ce dernier étant notamment suivi par le Losc cet été.