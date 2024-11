Les primes des WTA Finals 2024

Iga Swiatek va céder la première place mondiale à Aryna Sabalenka.

Les WTA Finals 2024, qui se déroulent cette année à Riyad en Arabie Saoudite du 2 au 9 novembre, sont le dernier temps fort de la saison, réunissant les huit meilleures joueuses de l’année. Plus qu’un simple tournoi de clôture, cet événement est l’occasion de sacrer la championne de l’année en simple et en double, avec un match dans le match entre Aryna Sabalenka et Iga Swiatek ; la première finissant finalement la saison à la première place mondiale.

L’aspect financier de l’événement marque aussi les esprits : le tournoi propose cette année des primes records. La gagnante du tournoi en simple pourra empocher un maximum de 5,15 millions de dollars si elle reste invaincue, battant ainsi le précédent record de 4,42 millions établi par Ashleigh Barty en 2019. En cas de parcours sans faute, chaque victoire en phase de groupes rapporte 350 000 dollars, avec des gains qui s’élèvent ensuite à 1,27 million pour une victoire en demi-finale et 2,5 millions pour le titre final.

Un prize money record pour les WTA Finals 2024

Le prize pool global du tournoi en simple atteint 12,2 millions de dollars et jusqu’à 15,25 millions de dollars à l’ajout du tournoi en doubles. Là aussi, la formule prévoit des récompenses progressives, avec un bonus de 1,125 million pour les championnes invaincues.

En ce qui concerne la compétition, les huit joueuses en simple sont réparties en deux groupes : Sabalenka, Jasmine Paolini, Elena Rybakina et Zheng Qinwen pour le groupe « Violet », et Swiatek, Coco Gauff, Jessica Pegula et Barbora Krejcikova pour le groupe « Orange ». Les deux meilleures de chaque groupe accèderont aux demi-finales, où les duels à élimination directe détermineront les finalistes. Daria Kasatkina et Danielle Collins complètent le tableau en tant que remplaçantes.

Les primes du WTA Finals 2024

Epreuve de simples

Prime de participation = 335 000 $

Victoire en phase de poules = 350 000 $ par match

Demi-finale = 1,27 million $

Vainqueur = 2,5 millions $

Parcours parfait sans défaite = 5,15 M$

Epreuve de doubles

Prime de participation = 140 000 $

Victoire en phase de poules = 70 000 $ par match

Demi-finale = 255 000 $

Vainqueur = 520 000 $

Parcours parfait sans défaite = 1,125 M$