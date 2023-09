Un Airbus A380 aux couleurs de la Coupe du monde 2023 de rugby

En tant que sponsor de la Coupe du monde 2023 de rugby en France, la compagnie Emirates est passée aux couleurs de la compétition.

Compagnie aérienne sponsor officiel de la Coupe du monde 2023 de rugby, Emirates a déployé sa nouvelle campagne commerciale associée à l’événement, qui met en avant l’Airbus A380 spécialement peint pour l’occasion du tournoi. Emirates est devenu partenaire du Mondial en 2011, lorsque la Nouvelle-Zélande, pays hôte, a remporté le tournoi.

Emirates est sponsor du Mondial de rugby depuis l’édition 2011

Cette année-là, la compagnie des Émirats arabes unis a dévoilé sa première livrée de la Coupe du monde de Rugby sur un A380, l’A6-EDN, qui a effectué plus de 40 vols vers des villes telles que la France, l’Australie, ainsi que d’autres nations comme les États-Unis et Hong Kong. En 2015, Emirates a de nouveau célébré son amour pour le rugby avec son A380 A6-EDA habillé aux couleurs de la Coupe du Monde de Rugby, transportant des passagers à travers le monde, y compris en Angleterre, le pays hôte, et 21 autres destinations, dont Brisbane, New York JFK, Manchester et Sydney.

Une livrée de l’A380 aux couleurs de la Coupe du monde 2023

Elle a encore poursuivi la tradition en 2019 en concevant une nouvelle livrée pour la Coupe du Monde de Rugby organisée par le Japon. Pour cette édition encore, Emirates a sorti une nouvelle livrée aux couleurs du tournoi organisé en France. Elle poursuivra normalement la même logique dans quatre ans, quand le prochain Mondial se jouera. Il sera alors organisé par l’Australie.