Top 14: Deux propriétaires de clubs sont milliardaires en 2023

Hans-Peter Wild et Mohed Altrad dirigent l’un et l’autre un club du top 14 rugby. Autrement, ils sont deux entrepreneurs à succès, milliardaire, à la fortune estimée proche l’une de l’autre.

Deux sur quatorze, les propriétaires de clubs dans le rugby français. Ils sont deux à la tête de deux équipes du Top 14 que sont Hans-Peter Wild, au Stade Français et Mohed Altrad, qui veille aux intérêts du Montpellier Hérault Rugby. Et leur fortune est très proche, puisque le premier devance l’autre d’une centaine de million de dollars… Qui, à cette échelle de richesses, ne fait plus grande différence.

Le Stade Français et Montpellier HR ont les présidents les plus riches

Le premier, homme d’affaire suisse de 81 ans a fait fortune dans le secteur des arômes et des édulcorants et par le prisme de la société Capri-Sun, qu’il préside. Selon Forbes, Hans-Peter Wild est riche de 3,3 milliards de dollars (3 Mrds€), toutefois en baisse sur 2022 (3,5 milliards de dollars). Quant à son alter ego montpelliérain, lui doit sa réussite aux matériaux de constructions, types échafaudages, qu’il produit pour le secteur du BTP.

Respectivement 852e et 878e fortune mondiale en 2023

Son histoire personnelle est aussi singulière que son ascension sociale et professionnelle. Lui aussi a vu l’estimation de sa fortune personnelle baisser en 2023 sur 2022, de 3,4 à 3,3 milliards de dollars. Mohed Altrad est classé 878e fortune mondiale en 2023 ; Hans-Peter Wild est la 852e.