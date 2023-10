Qui va désormais gagner la Coupe du monde de rugby selon les bookmakers ?

Au stade des éliminatoires qui désormais va gagner la Coupe du monde de rugby 2023 ?

Flash back un mois en arrière. Au commencement de la Coupe du monde 2023 de rugby, à quelques heures du choc entre la France et la Nouvelle-Zélande. Nous avions alors sondé les bookmakers de France, pour prendre la température des favoris et outsiders de la compétition. Aujourd’hui, alors que s’est achevée la première phase de groupes et débutent ce week-end les éliminatoires, qu’en reste-t-il ?

La Nouvelle-Zélande recule, l’Irlande premier favori

Globalement le principal puisque les quatre favoris de l’époque sont bien au rendez-vous. Oui mais voilà, le sort a voulu qu’ils s’affrontent, les Blacks alors en tête (donnés vainqueurs de la compétition à la cote moyenne de 2,5) devant affronter l’Irlande (cote à 5) et la France, deuxième dans la hiérarchie (à 3 sa cote de victoire), l’Afrique du Sud, à 3,5. L’Australie alors la quatrième chez les bookmakers à 11 contre un, a déjà courbé l’échine.

Les Français devraient battre les Springboks selon les bookmakers

Après ce premier round initial, le rapport de force a changé. Et l’Irlande qui semble-t-il peinait à convaincre en dépit de sa place de numéro une mondiale est désormais placée sur la plus haute marche, à 3,5 environ, la cote pour qu’elle gagne. La France n’a pas bougé, devant l’Afrique du Sud, c’est la Nouvelle-Zélande qui a reculé.

L’Angleterre la première des autres nations de la Coupe du monde 2023 de rugby

Dans l’autre partie de tableau, l’Angleterre pointe la première des quatre autres, mais avec une cote encore lointaine de 12 contre un pour qu’elle gagne. Son adversaire en quart, les Fidji est à 70 sinon plus et le moins bien coté des huit derniers pays qualifiés.

Qui va gagner désormais la Coupe du monde de rugby selon les bookmakers ?

Irlande = 3,5

France = 3,75

Afrique du Sud = 4,5

Nouvelle-Zélande = 4,5

Angleterre = 12

Pays de Galles = 20

Argentine = 40

Fidji = 70