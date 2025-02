Angleterre – France fait exploser les audiences de France 2

Les Bleus ont perdu le Crunch, mais France 2 a gagné lee match des audiences.

C’est une défaite, courte et frustrante, pour les Bleus sur le terrain (26-25), mais un énorme succès du diffuseur France Télévision. Le Crunch entre l’Angleterre et la France, point d’orgue de la deuxième journée du Tournoi des Six Nations, a en effet réalisé une performance exceptionnelle en termes d’audiences.

Un pic à 9,5 M pour Angleterre – France

France 2 a rassemblé plus de 8,1 millions de téléspectateurs, avec une part d’audience atteignant 49,3% lors de cette rencontre disputée à Twickenham et un pic à 9,5 millions, d’après les chiffres révélés par Ozap. Cette défaite d’un point du XV de France (26-25) confirme l’attrait toujours plus important du rugby sur le service public.

Le rugby dope les audiences de France Télévision

Plus tôt dans l’après-midi, la rencontre opposant l’Italie au Pays de Galles avait déjà séduit près de 2,9 millions de passionnés, représentant près d’un tiers de part d’audience (29,9%).

Cette journée de rugby a permis à France 2 de dominer largement les audiences de la journée avec une moyenne de 24,4% de part d’audience, devançant nettement ses concurrents TF1 (18,1%), France 3 (9,5%) et M6 (5,7%).