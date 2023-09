Les 15 rugbymen les plus riches sur la planète

L’équivalent de tout un quinze, mais ici de ceux que le rugby a rendu les plus riches.

Sport qui gagne en influence et popularité, au-delà de ses limites habituelles, l’évolution du rugby s’accompagne d’un business en progression, tant de la part des droits de la télé, que des affluences aux stades et des recettes des partenaires commerciaux qui en découlent. Voir des joueurs payés au million ou plus annuellement est encore chose rare, mais néanmoins de plus en plus fréquente.

Des rugbymen millionnaires dans la liste des plus riches

Cela profite à quelques-uns qui font fortune, riche à au moins sinon plus de 1,5 millions de dollars, entre ce qu’ils gagnent et ce qu’ils consomment pour vivre. Le top 15 des rugbymen les plus riches du monde est celui du média Sportsbrief. Il incorpore beaucoup de stars du monde de l’ovalie et pas mal de champions du monde de la discipline. Beaucoup sont retraités et continuent de gagner de l’argent, grâce à leurs nouvelles activités. Quant au premier, Paul Caddick, il y a longtemps qu’il rangé les crampons et qu’il est devenu un influent entrepreneur, à l’origine notamment de la création du Leeds Rugby Limited.

Le mieux payé cette saison évolue en France, au Racing 92

Mais il n’y a dans ce palmarès, aucun joueur français, alors que le championnat du Top 14 est probablement l’un, sinon le plus riche d’entre tous. Cette saison 2022-2023, c’est d’ailleurs le demi-de-mêlée écossais, Finn Russell, le joueur le mieux payé sur la planète, à près de 900 000 euros la saison. Et c’est en France, au Racing 92, qu’il évolue.

15. Jonathan Sexton (Irlande) = 1,5 M$

14. Dan Carter (Nouvelle-Zélande) = 1,8 M$

13. Owen Farrell (Angleterre) = 2 M$

12. Maro Itoje (Angleterre) = 2 M$

11. Charles Piuatau (Nouvelle-Zélande) = 2 M$

10. Handré Pollard (Afrique du Sud) = 5 M$

9. Beau Ryan (Australie) = 10 M$

8. Mike Tindall (Angleterre) = 20 M$

7. Jonny Wilkinson (Angleterre) = 21 M$

6. Steve Smith (Angleterre) = 45 M$

5. Sir Bill Gammell (Ecosse) = 50 M$

4. Simon McDowell (Irlande) = 54 M$

2. Sir Tony O’Reilly (Irlande) = 180 M$

1. Paul Caddick (Angleterre) = 225 M$