CA Brive: Télé, sponsors, billetterie, les chiffres d’une saison 2022 bénéficiaire de 375 k€

Le CA Brive-Corrèze a bouclé sa saison dernière dans le vert, financièrement.

La saison 2021-2022 du championnat de France Top 14 s’est achevée au 30 juin, depuis chaque équipe a fait ses comptes financiers, mais le CA Brive-Corrèze est le premier et pour l’instant le seul, à les avoir déposés officiellement. Nous les avons consulté à Sportune, il en ressort que le club briviste est bénéficiaire au terme de l’exercice, de 375 344 euros.

Un bénéfice net de 375 344 € au bilan de la saison 2022 du CA Brive-Corrèze

Cela, succédant à la saison 2020-2021, elle aussi bénéficiaire de 634 860 euros, dans un contexte économique pourtant fragile, marqué par la crise de la Covid 19. Le CA Brive-Corrèze s’en tire donc à bon compte, au résultat du produit et des charges. Les recettes, le club les détaille dans son chiffre d’affaire ventilé, sur tous les principaux postes de revenus : les droits télé de la Ligue nationale, la billetterie au stade Amédée-Domenech, et les partenaires privés et/ou publics.

Les recettes des partenaires pèsent le plus sur le chiffre d’affaire réalisé

La télé et le marketing rapportent 3,879 millions d’euros, les revenus au stade s’élèvent à 1,696 millions d’euros et ceux des partenariats un peu plus de 8 millions (8,033 M€). S’y ajoutent quelques recettes du merchandising (389 k€) et le reste des produits, à près de 145 000 euros.