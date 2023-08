Antoine Dupont, de la construction d’une piscine à ambassadeur de la marque

C’est en pensant sa future piscine qu’Antoine Dupont a signé un nouveau sponsor.

Il n’y a pas de cheminement précis dans le monde du sponsoring. Même quand rien ne le suppose, il arrive que des rapprochements se nouent de manière plutôt inattendue. C’est l’histoire d’Antoine Dupont et de Carré Bleu, un pisciniste spécialiste des réalisations sur mesure, sur tout le territoire national. C’est en collaborant à la construction de la piscine du demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France qu’est née l’association du joueur et de la marque.

Antoine Dupont recrute Carré bleu pour sa piscine qui l’engage en retour comme ambassadeurs

A quelques semaines du coup d’envoi du Mondial 2023 en France, Antoine Dupont en est désormais l’ambassadeur. Ce rapprochement ne se limite donc pas à un simple projet immobilier, il y a en toile de fond une volonté d’écoresponsabilité commune aux deux partenaires qui se traduit, dans le cadre de la piscine du joueur, par un souci de circuit court, sur la base de matériaux choisi dans le proche environnement toulousain.

Un partenariat pour accompagner le demi de mêlée tricolore à la Coupe du monde

Carré Bleu voit en contrepartie,en Antoine Dupont, l’ambassadeur idéal pour défendre ses valeurs. Cette association se traduit par la conception d’une campagne publicitaire autour de slogans tels que : « J’ai toujours rêvé de Bleu », ou « Pour ma piscine, j’ai choisi une marque qui s’engage ». La marque va profiter de la notoriété du joueur, parmi les stars les plus attendues sur les terrains de la coupe du monde, pour accroître sa propre popularité.