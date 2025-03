Le PSG de Luis Enrique a une revanche à prendre face à Liverpool, en huitième de finale retour de la Ligue des champions 2025.

Battus contre le cours du jeu lors du match aller (0-1), les Parisiens ont rendez-vous ce soir avec leur destin européen à Anfield. Dominateur mais inefficace au Parc des Princes, les hommes de Luis Enrique devront inverser la tendance face à des Reds pragmatiques et toujours redoutables sur ses terres. Ce Liverpool – PSG 2025 en direct streaming, huitième de finale retour de la Ligue des champions est programmé en exclusivité sur Canal+ Sport et à voir à partir de 21h.

Pour regarder Liverpool – PSG 2025 en direct streaming

Liverpool – PSG 2025 en direct streaming et l’Europe c’est en exclu sur les antennes de Canal

La frustration était palpable il y a une semaine à Paris. Avec 27 tirs contre 2, 71 % de possession et un Alisson Becker en état de grâce, le PSG s’était incliné sur l’unique tir cadré de Liverpool, transformé par Harvey Elliott. Ce soir, Luis Enrique et ses hommes n’ont plus le choix : il faudra marquer et, surtout, se qualifier.

Les Parisiens arrivent en confiance après une victoire convaincante contre Rennes (1-4) en championnat, confirmant leur domination en Ligue 1. Ousmane Dembélé et ses coéquipiers devront faire preuve de davantage d’efficacité face aux Reds, qui restent solides et pragmatiques sous la houlette de Jürgen Klopp. Liverpool, leader de Premier League, a également engrangé un succès face à Southampton (3-1) et tentera d’exploiter chaque opportunité devant son public. Les Reds ont les faveurs des bookmakers pour ce second acte du choc franco-anglais.

Ce Liverpool – PSG sera diffusé en direct ce mardi 11 mars à 21h sur Canal+ Sport. La chaîne propose cette saison l’ensemble des rencontres de Ligue des Champions en exclusivité, ainsi que celles de l’Europa League et de la Conference League. Les abonnés pourront suivre le match en streaming sur leurs appareils connectés (smartphone, tablette, ordinateur et Smart TV).

Des Parisiens revanchard face à des Reds solides cette saison

Entre un PSG revanchard et un Liverpool toujours redoutable à domicile, cette affiche promet une soirée de football haletante. Le défi est de taille pour Paris, qui devra livrer une prestation sans faille pour continuer à rêver en Ligue des Champions.