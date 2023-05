HBC Nantes: Un nouveau sponsor majeur sur le maillot du « H »

Nicole Gourmelon (Crédit Agricole) et Gaël Pelletier (HBC Nantes) ont conclu un accord de sponsoring pour le maillot du « H », jusqu’en 2026

Un maillot qui évolue. C’est le lot des clubs sportifs, que de changer régulièrement de sponsor majeur, ou d’équipementier. Mais plus rarement les deux à la fois. A Nantes, à partir de la saison prochaine, la tunique des joueurs du « H » va faire totalement peau neuve, du fournisseur Nike, dont on a déjà décrypté sur Sportune, les dessous de ce partenariat inédit, au commanditaire premium visible sur le devant.

Nouvel équipementier et sponsor majeur sur le prochain maillot du « H »

Ce mardi soir, le club annonce son rapprochement avec le Crédit Agricole Atlantique Vendée, qui occupera l’espace à compter de l’exercice 2023-2024 et pour les trois prochaines saisons. C’est une forme de continuité et de progression pour les deux marques, car elles étaient déjà associées jusqu’alors. « Partenaire du club depuis près de 10 ans, nous sommes ravis de voir le Crédit Agricole Atlantique Vendée nous accompagner désormais sur un partenariat majeur, détaille par communiqué, le président du HBC Nantes, Gaël Pelletier. Cette nouvelle collaboration assure une continuité autour de valeurs communes, entre deux acteurs engagés sur leurs territoires respectifs. Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’associer nos marques respectives autour de projets RSE et de formation, tout en espérant soulever des trophées ensemble lors des trois prochaines années. »

Le HBC Nantes a le troisième budget de la Liqui Moly Starligue 2022-23

Le Crédit Agricole Atlantique Vendée va prendre l’espace qu’occupe cette saison, le groupe Adim, spécialiste du développement de solution immobilière. Pour cet exercice 2022-2023, le « H » justifie d’un budget global d’un peu plus de 8 millions d’euros, le troisième plus élevé de son championnat. Ces nouveaux partenariats commerciaux devraient contribuer à la montée en puissance du club nantais.